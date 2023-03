iPhone 15 Pro: Apple ändert altbekannte Steuerung, Funktionen der Action- und Sensortasten geleakt

Das iPhone 15 Pro soll neue Sensortasten erhalten. (Quelle: chenwen1987, via ShrimpApplePro)

Im Forum von MacRumors wurden weitere Details zur kommenden Action-Taste sowie den kapazitiven Seitentasten geleakt. Bei dem Nutzer handelt es sich angeblich um den gleichen Leaker, der 2022 Details zur Dynamic Island im gleichen Forum veröffentlicht hat.

Die geteilten Informationen zur Display-Aussparung haben sich schließlich als wahr herausgestellt.

Seine (verständlicherweise) nicht näher genannte Quelle aus Apples Forschungsteam soll ihm einige Details zu den neuen Tasten genannt haben. Wie bereits in der Vergangenheit gemunkelt, sollen die überarbeiteten Knöpfe nur auf die iPhone 15 Pro-Reihe übergehen.

Die Standard-Reihe bleibt bei den physischen Knöpfen samt Mute-Switch.

iPhone 15 Pro und Pro Max: Neuer Mikroprozessor und 3D-Touch kommen für die Tasten

Laut des oben verlinkten Foren-Eintrags soll die Pro-Serie einen neuen Mikroprozessor erhalten, mit dem die Funktionsweise der Tasten auch im Offline-Betrieb erhalten bleiben soll.

Der neue Prozessor ersetzt wohl den »Super-Low-Energy Modus« des iPhones, der aktuell im SoC seinen Platz findet.

Mithilfe des neuen Mikroprozessors sollen die bestehenden Aufgaben übernommen werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist:

Verwendung von Apple Pay

Bluetooth/UW

Sicherstellung der Wo Ist? -App-Funktionalität.

Darüber hinaus soll der neue Prozessor im ausgeschalteten Zustand des Telefons weitere Aufgaben übernehmen. Dazu gehört, Tastendrücke zu erkennen. Auch eine eigene Version von 3D-Touch wird in die neuen Tasten integriert. Die Funktion soll auch im Offline-Betrieb erhalten bleiben.

Die Seitentasten des iPhones werden mit der 15er-Serie wohl überarbeitet.

Derzeit befindet sich Apple anscheinend noch in der Testphase und wägt verschiedene Möglichkeiten ab. So steht es noch nicht fest, ob die Tasten im ausgeschalteten Zustand ein haptisches Feedback geben.

Hinsichtlich der Laut- und Leiser-Tasten gibt es laut dem Leaker zwei Möglichkeiten, die aktuell seitens Apple noch abgewogen werden:

Wie schnell die Lautstärke zu- und abnimmt, hängt von dem verwendeten Druck ab, der auf die Tasten ausgeübt wird.

Die Lautstärke wird durch Wischen/Schieben auf den entsprechenden Tasten geregelt.

Unabhängig davon, welche dieser beiden Varianten schließlich implementiert wird, sollen diese Funktionen gewöhnlich über die Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden können. Die Action-Taste soll bei den Pro-Modellen den Mute-Switch ablösen und in den Einstellungen weitere Möglichkeiten für Anpassungen bieten.

Zur altbekannten Funktion 3D Touch gibt sich der Leaker sicher: Diese wird definitiv berücksichtigt. Erstmalig wurde dieses Feature im iPhone 6s eingefügt und in späteren Modellen wieder entfernt beziehungsweise angepasst. Abseits vom iPhone wird 3D Touch im Trackpad des MacBooks verwendet.

Fest an der Tagesordnung steht wohl auch der neue Mikroprozessor, der für die Kontrolle der neuen Tasten sowie der Sicherstellung der oben genannten Funktionen im iPhone 15 Pro und Pro Max verwendet wird.

Ob sich diese und viele weitere Gerüchte bewahrheiten, werden wir zur jährlichen Keynote im Herbst erfahren.

Eine der größten Neuerungen des kommenden iPhone 15 Pro und Pro Max werden laut bisheriger Gerüchte die überarbeiteten Seitentasten sein. Was haltet ihr von den neuen Tasten, wenn sie wirklich so kommen werden? Steht ihr dem Ganzen positiv entgegen oder ist es nur ein weiterer Schnickschnack? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!