Wann kommt iOS 17? Diese iPhones sollen kompatibel sein

iOS 17 erscheint mit hoher Wahrscheinlichkeit im September. (Bild: Rafael Henrique, stock.adobe.com)

Erst kürzlich veröffentlichte Apple die erste Beta-Version von iOS 16.6 - dem womöglich letzten Update vor den neuen iOS-Version 17.

Auf der WWDC 2023 am 05. Juni wird uns Apple weitere Einzelheiten zum kommenden iPhone-Update präsentieren. Ein exaktes Datum für den offiziellen Release ist noch nicht bekannt.

Allerdings lässt sich der Zeitraum mit Blick auf die letzten Jahre sehr gut eingrenzen. Vielen dürfte außerdem die Frage unter den Nägeln brennen, welche iPhones mit dem neuen Update rechnen dürfen. Auch dazu gibt es schon Hinweise, die wir für euch zusammenfassen.

iOS 17: Release sehr wahrscheinlich im September

Apple scheint auch in diesem Jahr seinen Rhythmus beizubehalten. Die Entwicklerkonferenz fand 2022 im Juni statt - so auch in diesem Jahr.

Drei Monate später im September folgte die nächste Keynote, die vorrangig Neuheiten der Apple Watch und vom iPhone für uns bereithielt.

Der Release von iOS 15 erfolgte am 20. September 2021, iOS 16 wurde am 12. September für alle kompatiblen iPhones veröffentlicht.

Es ist naheliegend, dass Apple den Release für iOS 17 ebenfalls für Mitte September plant, wie immer wenige Tage nach der Apple Keynote und vor der Auslieferung der neuesten iPhone-Modelle.

Sobald ein offizielles Datum bekannt wird, aktualisieren wir diesen Artikel an dieser Stelle.

Welche iPhones erhalten iOS 17?

iOS 17 wird voraussichtlich alle Modelle unterstützen, die auch das Update auf iOS 16 erhalten haben.

Apple hat noch keine offizielle Aussage darüber getroffen, welche iPhone-Modelle das neueste Update auf iOS 17 erhalten werden. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wartet Apple mit der Bekanntgabe bis zur Entwicklerkonferenz am 05. Juni.

Bereits jetzt gibt es allerdings einige Gerüchte, die darauf schließen lassen, dass alle iPhone-Modelle das Update erhalten, die auch auf iOS 16 aktualisieren konnten.

Demnach würden die folgenden iPhones das Update auf iOS 17 erhalten:

Alle iPhone 15-Modelle

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone SE 3

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone SE 2

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

Wie wahrscheinlich ist es, dass Modelle aus 2017 das Update erhalten? Das iPhone 8, 8 Plus sowie das iPhone X sind bald 6 Jahre alt.

In der Vergangenheit erwies sich der Hersteller den in die Jahre gekommenen Geräte gegenüber als gnädig. Das kommende Update auf iOS 17 soll zwar wesentliche Verbesserungen erhalten, allerdings weniger umfangreich als iOS 16 sein.

Demnach ist es gut denkbar, dass die Leistung der 2017-Modelle für das nächste Update ausreicht. Zumal es vermutlich erneut in abgespeckter Version für diese iPhones erscheinen wird.

Diese Funktionen sollen mit iOS 17 kommen

Dass das Update aller Voraussicht nach weniger umfangreich als iOS 16 ausfallen wird bedeutet nicht, dass Apple keine sinnvollen und wichtigen Verbesserungen integriert.

Das zeigt die folgende Übersicht der vermeintlich kommenden Features:

Neue App: Mit iOS 17 plant wohl Apple eine neue hauseigene App zu implementieren. Konkret soll es eine Tagebuch-Anwendung sein, die das Wo Ist? -Netzwerk um eine Social-Media-Komponente erweitert. Ihr sollt damit standortbezogene Einträge vornehmen können.

So könnte die Journal-App unter iOS 17 aussehen.

AirPlay und Wallet : Apple plant angeblich kleine Verbesserungen für Apps und Funktionen. AirPlay soll laut Mark Gurman Inhalte drahtlos auf fremde Fernseher übertragen können. Die Wallet-App soll außerdem ein großes Update erhalten.

: Apple plant angeblich kleine Verbesserungen für Apps und Funktionen. AirPlay soll laut Mark Gurman Inhalte drahtlos auf fremde Fernseher übertragen können. Die Wallet-App soll außerdem ein großes Update erhalten. Stimmungstracker : Eine Funktion kann die aktuelle Gemütslage des Users aufzeichnen und in eine Zeitlinie packen. Laut Mark Gurman soll dieses Feature mithilfe eines Algorithmus die Stimmung anhand von Sprachmustern und anderen Daten erkennen.

: Eine Funktion kann die aktuelle Gemütslage des Users aufzeichnen und in eine Zeitlinie packen. Laut Mark Gurman soll dieses Feature mithilfe eines Algorithmus die Stimmung anhand von Sprachmustern und anderen Daten erkennen. Künstliche Intelligenz : Ein KI-Gesundheitscoach könnte kommen, allerdings erst 2024. Mithilfe der KI und Apple Watch sollt ihr ermutigt werden, mehr Sport zu treiben, die Ernährung zu überdenken und den eigenen Schlaf zu verbessern. Den Coach gibt es allerdings wohl nur im Abonnement. Generell möchte Apple mit Hilfe von KI die Apple-Smartphones »transformieren«.

: Ein KI-Gesundheitscoach könnte kommen, allerdings erst 2024. Mithilfe der KI und Apple Watch sollt ihr ermutigt werden, mehr Sport zu treiben, die Ernährung zu überdenken und den eigenen Schlaf zu verbessern. Den Coach gibt es allerdings wohl nur im Abonnement. Generell möchte Apple mit Hilfe von KI die Apple-Smartphones »transformieren«. Apple Karten : Die Navigations-App soll teilweise im Sperrbildschirm angezeigt werden können.

: Die Navigations-App soll teilweise im Sperrbildschirm angezeigt werden können. Barrierefreiheit : Der Hersteller plant wohl mit »Live Speech« und »Personal Voice« weitere Funktionen für mehr Barrierefreiheit.

: Der Hersteller plant wohl mit »Live Speech« und »Personal Voice« weitere Funktionen für mehr Barrierefreiheit. Sideloading : Um die Bestimmungen der EU zu erfüllen, plant Apple das Herunterladen von Apps aus Drittanbieter-Quellen. Bislang können Apps nur über den offiziellen App Store von Apple heruntergeladen werden.

: Um die Bestimmungen der EU zu erfüllen, plant Apple das Herunterladen von Apps aus Drittanbieter-Quellen. Bislang können Apps nur über den offiziellen App Store von Apple heruntergeladen werden. Mixed-Reality-Headset : Kommt 2023 tatsächlich das erwartete Mixed-Reality-Headset, wird eine Anbindung für iOS 17 erwartet.

: Kommt 2023 tatsächlich das erwartete Mixed-Reality-Headset, wird eine Anbindung für iOS 17 erwartet. Car Play : Apple hat 2022 angekündigt, Car Play tiefer in die Autos zu integrieren. Möglicherweise erwarten uns in diesem Jahr weitere Verbesserungen.

: Apple hat 2022 angekündigt, Car Play tiefer in die Autos zu integrieren. Möglicherweise erwarten uns in diesem Jahr weitere Verbesserungen. Health-App : Apple plant wohl zusätzliche Funktionen für die Verwaltung von Sehstörungen. Außerdem erscheint die App anscheinend fürs iPad.

: Apple plant wohl zusätzliche Funktionen für die Verwaltung von Sehstörungen. Außerdem erscheint die App anscheinend fürs iPad. Kontrollzentrum : Die Benutzeroberfläche soll grundlegend überarbeitet werden.

: Die Benutzeroberfläche soll grundlegend überarbeitet werden. App-Mediathek : Namen und Ordner lassen sich unter iOS 17 angeblich beliebig anpassen.

: Namen und Ordner lassen sich unter iOS 17 angeblich beliebig anpassen. Sperrbildschirm : Der Sperrbildschirm soll eine neue Funktion erhalten und zum Smart-Home-Display werden, wenn das iPhone horizontal aufgestellt wird. Vorlagen der Lockscreens sollen außerdem geteilt werden können.

: Der Sperrbildschirm soll eine neue Funktion erhalten und zum Smart-Home-Display werden, wenn das iPhone horizontal aufgestellt wird. Vorlagen der Lockscreens sollen außerdem geteilt werden können. Apple Music : Auf dem Sperrbildschirm können angeblich die Musiktexte angezeigt werden. Apple plant wohl außerdem, die Benutzeroberfläche erneut anzupassen.

: Auf dem Sperrbildschirm können angeblich die Musiktexte angezeigt werden. Apple plant wohl außerdem, die Benutzeroberfläche erneut anzupassen. Taschenlampe: Die Intensität der Taschenlampe lässt sich vermutlich frei einstellen - analog zum Lautstärkeregler.

Einen genauen Überblick aller Gerüchte erhaltet ihr hier:

iOS 17: Release, Features und Gerüchte zum iPhone-Update im Überblick

So könnt ihr bald iOS 17 (Beta) herunterladen

Sobald iOS 17 offiziell bereit steht, könnt ihr das Update in den iPhone-Einstellungen unter »Allgemein« > »Softwareupdate« herunterladen.

Sehr wahrscheinlich verteilt Apple kurz nach der Entwicklerkonferenz die erste Developer-Beta für iOS 17.

Wenige Wochen später folgt vermutlich die öffentliche Beta-Version. Möchtet ihr am Beta-Programm teilnehmen, müsst ihr das iPhone registrieren.

Besitzt ihr ein iPhone mit iOS 16.4 oder neuer, könnt ihr das Profil nach der Registrierung in den Einstellungen unter »Allgemein« > »Softwareupdate« > »Beta-Updates« aktivieren.

Befindet sich euer iPhone auf einer älteren iOS-Version, müsst ihr das Beta-Profil herunterladen und anschließend installieren.

Nicht mehr lange und wir erhalten endlich einen ersten Einblick in iOS 17. Stimmen euch die bisherigen Gerüchte rund um das neueste Update positiv oder gähnt ihr schon vor Langeweile? Welche Verbesserungen wünscht ihr euch für zukünftige iPhone- oder iPad-Versionen? Und rechnet ihr auch damit, dass das Update für ältere Modelle wie das iPhone 8 und das iPhone X kommt? Schreibt es gerne in die Kommentare.