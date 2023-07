Apple: Analyst nennt konkrete Preise zur iPhone 15-Serie - Was ist da dran?

So könnte die neue iPhone 15-Serie aussehen. (Bild: Apple Hub)

High-End-Smartphones sind teuer und werden immer teurer. Das ist längst kein Geheimnis mehr. Speziell für das iPhone erhöhte Apple 2022 die Preise hierzulande um satte 50 bis 150 Euro, abhängig vom jeweiligen Modell.

Tim Long, Analyst der Barclays Bank, hat jetzt konkrete Preise zur iPhone 15-Serie in seiner aktuellen Research-Note an Investoren genannt, wie Apple-Hub auf Twitter - pardon - X berichtet.

Angeblich basieren diese Informationen auf Basis von Gesprächen mit Lieferkettenunternehmen (MacRumors berichtete). Falls die Preise tatsächlich erhöht werden, bleibt es fraglich, ob diese Erhöhung auch den EU-Markt und insbesondere Deutschland trifft.

In der Vergangenheit lagen Analysten mit ihren Vorhersagen nicht immer richtig. Zusätzlich ist Tim Long ein unbeschriebenes Blatt. Die folgenden Informationen sind daher mit Vorsicht zu genießen.

iPhone 15: So hoch sollen die Preise steigen

Glauben wir den Informationen des Analysten, bleiben die Preise für die beiden Standardmodelle erhalten.

Lediglich die Pro-Reihe soll demnach erheblich teurer werden:

iPhone 15: 799 US-Dollar

IPhone 15 Plus 899 US-Dollar

IPhone 15 Pro: 1099 US-Dollar (vorher: 999 US-Dollar)

iPhone 15 Pro Max: 1299 US-Dollar (vorher: 1099 US-Dollar)

Die Preise steigen laut des Berichts um mindestens 100 US-Dollar. Es bleibt abzuwarten, ob diese Erhöhung tatsächlich zutrifft. Der Analyst Ming-Chi Kuo prognostizierte bereits für die iPhone 14-Serie eine Kontinent-übergreifende Preiserhöhung.

Letztlich traf diese Annahme in den USA nicht zu. Allerdings gibt es weitere Prognosen über eine mögliche Preissteigerung, wie etwa die von Bloomberg.

Das Team bekräftigt ebenfalls derartige Gerüchte. Laut des Berichts möchte Apple damit die geringeren Stückzahlen der kommenden iPhone 15-Serie kompensieren.

Für die neue Generation sind wohl 83 bis 85 Millionen Einheiten geplant, im Vergleich zu 90 Millionen der iPhone 14-Serie.

Der Grund dieser geringeren Produktionsziele liegt anscheinend in den neuen CMOS-Sensoren der Kameras, die für die Pro-Reihe geplant sein sollen. Diese scheinen nicht in ausreichender Menge zur Verfügung zu stehen.

Um diesen Rückgang auszugleichen, plant Apple angeblich, die Preise für die Pro-Serie zu erhöhen. Dadurch erhofft sich der Hersteller wohl trotz der Produktionsbedingungen eine Umsatzsteigerung.

Trifft die mögliche Preissteigerung auch in Deutschland zu?

Zu guter Letzt bleibt die Frage, ob die Preiserhöhung auch in Deutschland zutreffen wird, falls überhaupt eine kommt.

Erst 2022 wurden die Preise für alle iPhone-Modelle angehoben. Ob Apple hierzulande die gleiche Strategie fährt und nur den Preis der Pro-Reihe anheben wird, ist nicht ganz abwegig.

Immerhin werden die technisch bedeutsamsten Neuerungen eben nur der Pro-Serie vorbehalten. In der Gerüchteküche sind ein Titangehäuse, der neue A17 Bionic-Chip auf Basis der 3-Nanometer-Fertigung und die Periskopkamera im Gespräch.

Gewissheit bekommen wir schon in wenigen Wochen. Die Keynote wird für Anfang bis Mitte September 2023 erwartet.

Mehr zum Thema Was seit dem iPhone 8 erwartet wird, könnte mit dem iPhone 15 endlich wahr werden von Jusuf Hatic

Steht uns die nächste Preiserhöhung der iPhones im Haus? So zumindest viele der vergangenen Gerüchte und Berichte. Was haltet ihr davon? Ist ein hoher Preis in euren Augen gerechtfertigt, wenn die technischen Neuerungen stimmen? Welche Alternative zum iPhone könnt ihr empfehlen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare.