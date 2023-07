iPhone 15 Pro: Mehr Akku und neue Farben, doch bei einer Sache sind sich Insider noch uneins

Die jüngsten Gerüchte zum iPhone 15 Pro ranken sich um Farben, Speicher und Akkulaufzeiten.

Neues Jahr, neue iPhones: Mit dem iPhone 15 gehen die Apple-Smartphones in die nächste Runde. Wie gewohnt wird die Vorstellung der Geräte zum Herbst 2023 erwartet.

Konkret wird von einem Release-Zeitpunkt in den ersten September-Wochen gesprochen, an dem auch das bereits als Beta verfügbare iOS 17 in seiner ersten finalen Version freigegeben werden soll.

Je näher der potenzielle Veröffentlichungstermin für die iPhone-15-Serie rückt, desto mehr Gerüchte und angeblich bestätigte Details zu den Smartphones finden ihren Weg an die Öffentlichkeit.

So wollen die Portale 9to5Mac und MacRumors mehr zum Aussehen des iPhone 15 Pro erfahren haben, widersprechen sich in ihrer Berichterstattung jedoch direkt.

iPhone 15 Pro: Das Debüt von (Product) RED ?

Dem 9to5Mac-Bericht zufolge, plant Apple ein Novum für die iPhone-Pro-Modelle: Mit einer karmesinroten Farbe wäre das iPhone 15 Pro das erste seiner Reihe, welches einen roten Farbton verpasst bekommt.

Das Gerücht selbst stützt sich auf frühere Berichte sowie neuen Informationen eines Bloggers auf dem chinesischen Portal Weibo, der diese Details aus einer nicht näher genannten Quelle erfahren haben will.

Potenziell wird das karmesinrote iPhone 15 Pro so zur (Product) RED genannten Gruppe gehören, welche bisher nur in den Standardmodellen seit dem iPhone XR verfügbar war.

Sieht man hier die neue rote Variation des iPhone 15 Pro? (Quelle: 9to5Mac)

Neben der auffälligen Farbe steht diese Variation vor allem für einen gemeinnützigen Zweck: So wird laut Apple ein Teil der Verkaufserlöse an den Global Fund gespendet, welcher sich der Bekämpfung der drei Infektionskrankheiten AIDS, Tuberkulose und Malaria verschrieben hat.

Auch zu den Standardmodellen will die Weibo-Quelle von 9to5Mac Genaueres zur Farbgestaltung in Erfahrung gebracht haben.

So werde das iPhone 15 wie auch seine Vorgänger auf Pastelltöne setzen, die sich neben dem bereits erwähnten (Product) RED in wahlweise Grün oder Blau äußern sollen.

Gerade die Erwähnung der grünen Farbe wirft hierbei Fragen auf, schließlich hat Apple die Variation zwar für das iPhone 11 und 12 eingeführt, in den vergangenen beiden Generationen allerdings darauf verzichtet.

Anhand dieser Informationen kursieren bereits erste Renderbilder der drei neuen Farbvarianten:

So könnten die neuen Farben des iPhone 15 aussehen. (Quelle: 9to5Mac)

iPhone 15 Pro: Die blaue Rückkehr?

Die Quellen von MacRumors hingegen widersprechen dem Gerücht, dass eine rote Farbe für das iPhone 15 Pro kommen soll.

Stattdessen habe man umfangreiche Beweise , dass Apple die Modellreihe wieder mit einem Blauton anbieten wird. Ein Render des Leakers Unknownz21 auf Twitter soll zeigen, wie ein bereits fertiger Prototyp des iPhone 15 Pro aussehen soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zuletzt gab es in den Pro-Modellen in der iPhone-12-Generation eine blaue Farbe - das Pazifikblau der damaligen Variante war allerdings deutlich heller und gesättigter, als es das angeblich neue Blau des iPhone 15 Pro sein soll.

Von Apple bestätigt ist in allen Fällen natürlich noch nichts - eine offizielle Stellungnahme vor der eigentlichen iPhone-Präsentation im Herbst würde überraschen.

Mehr Speicher für die Pro-Version, mehr Akku für alle

Zudem soll das iPhone 15 Pro noch deutlicher von den Standardversionen abgegrenzt werden, indem es mehr Speicher sowie eine größere Akkukapazität erhält, wie das chinesische Portal ITHome berichtet.

Demzufolge wird auf die bisher übliche 128-GB-Variante beim Pro-Modell gänzlich verzichtet; die kleinste Konfiguration soll nun bei 256 Gigabyte liegen.

Im gleichen Bericht werden auch Gerüchte zu einer Erhöhung der Akkukapazität laut, welche im Vergleich zum Vorgänger merklich erhöht werden soll:

iPhone 14: 3.279 mAh iPhone 15: 3.877 mAh iPhone 14 Plus: 4.323 mAh iPhone 15 Plus: 4.912 mAh iPhone 14 Pro: 3.200 mAh iPhone 15 Pro: 3.650 mAh iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh iPhone 15 Pro Max: 4.852 mAh Die angeblichen Akkukapazitäten der neuen iPhone-Generation im Vergleich

Im Verbund mit den neuen Bionic-A17-Chips, die Apple in der iPhone 15-Generation einsetzen will und die dank TSMCs 3-nm-Fertigung einiges an Energieeffizienz gewinnen soll, ist durch die höheren Kapazitäten eine merklich längere Akkulaufzeit denkbar.

Rot oder Blau - welche der Farbvariationen würde euch zum iPhone 15 Pro mehr gefallen? Gibt es eine andere Farbe, die ihr bei den kommenden Apple-Smartphones sehen wollt? Oder jubelt ihr der Rückkehr von Grün entgegen? Ist die höhere Akkukapazität für euch ein triftiger Kaufgrund? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!