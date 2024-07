RuneQuest: Einen der ältesten Konkurrenten von Dungeons & Dragons gibt's gerade für 17 statt 282 Euro

Dass RuneQuest mehr an Jasons Argonauten als an Der Herr der Ringe erinnert, ist kein Zufall.

Es sind großartige Zeiten, um Pen&Paper-Fan zu sein. Auf Twitch, YouTube und Co. sprießen neue Kanäle aus dem Boden wie Mikrotransaktionen in Call of Duty, auf dem Homebrew-Markt entstehen tolle Indie-Kreationen, auf GameStar zelebrieren wir das Thema erfolgreicher als je zuvor - und im Humble Bundle findet ihr regelmäßig irrsinnig lukrative Deals für Pen&Paper-Liebhaber.

So auch diese Woche.

Bis einschließlich 28. Juli 2024 könnt ihr euch gerade spottbillig in die Welt von RuneQuest stürzen. 18 digitale Bücher stecken im Humble Bundle, normalerweise müsstet ihr dafür satte 282 Euro zahlen, mit Rabatt bekommt ihr die Sammlung stattdessen für rund 17 Euro.

Ihr wollt wissen, was RuneQuest bietet und für wen es sich lohnt? Tja, gut, dass ihr hier seid.

Was ist RuneQuest eigentlich?

RuneQuest existiert seit Ewigkeiten. 1978 erschien das Pen&Paper in seiner ersten, 1979 schon in seiner zweiten Auflage und mauserte sich damals rasch zum größten Konkurrenten für Dungeons & Dragons. Inhaltlich kommen sich die beiden Systeme aber gar nicht so sehr in die Quere: RuneQuest bietet mit seiner Glorantha ein Fantasy-Szenario, das recht weit weg von der klassischen Tolkien-Schule die eigenen Stärken ausspielt.

1:48 RuneQuest stellt im Trailer seine einzigartige Pen&Paper-Welt Glorantha vor

Glorantha entführt euch nämlich nicht ins klassische Fantasy-Mittelalter, sondern ins Bronzezeitalter, sieht sich also eher als Erbe alter Sword-and-Sorcery-Streifen oder Filmlegenden wie Jason und die Argonauten .

RuneQuest bietet außerdem einen immensen Fokus auf Mythologien, die sich an diversen Vorbildern bedienen, aber auch komplett eigene Ideen für Göttinnen und Götter einweben. Außerdem spielt Magie eine große, fast schon alltägliche Rolle. Das Spiel verzichtet zudem auf festgelegte Charakterklassen - ihr bekommt also insgesamt sehr viel Freiheit, eure ganz persönlichen Vorlieben einzubringen.

Viele Systeme, die Publisher Chaosium in RuneQuest auf den Weg brachte, setzen sich in anderen populären Werken fort, beispielsweise im Pen&Paper Call of Cthulhu.

Was steckt konkret im Humble Bundle?

Im Humble Bundle bekommt ihr 18 Regel- und Kampagnenbücher aus der RuneQuest-Welt von Glorantha, darunter ein Starterset, mit dem ihr recht fix ein erstes Abenteuer auf die Beine stellen könnt. Außerdem erwarten euch Szenarien, Atlanten, Waffen-, Ausrüstungs- und Monsterkompendien. Alles wie gewohnt ausschließlich in digitaler, aber damit auch sehr flexibel transportierbarer Form.

Um ans Bundle zu gelangen, müsst ihr ein kostenloses Konto bei Humble anlegen und euch für eine Summe entscheiden, die ihr gerne zahlen möchtet. Ab 16,80 Euro bekommt ihr alle 18 Bücher zum Download, alternativ könnt ihr wie üblich auch mehr spenden, um Wohltätigkeitsorganisationen zu unterstützen.