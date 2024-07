Gen V: Erstes Bild zu Staffel 2 der The-Boys-Serie verspricht mysteriöse Wendungen

Marie wird auch in Staffel 2 von Gen V dabei sein. Bildquelle: Amazon

Kaum ist die finale Folge der vierten Staffel von The Boys über die Bildschirme gelaufen, warten schon erste Neuigkeiten zur nächsten Season von Gen V.

Ein kürzlich veröffentlichtes Bild gibt einen ersten Einblick in die kommenden Episoden des beliebten Spin-offs von The Boys. Es gibt einige spannende Details zu entdecken - und einen tragischen Verlust, der die neue Staffel prägen wird.

Spoiler-Warnung! Dieser Artikel enthält Spoiler zur ersten Staffel von Gen V.

Ein geheimnisvoller Schauplatz

Beginnen wir mit einem kurzen Recap: Am Ende der ersten Staffel gelang es Marie (Jaz Sinclair) und ihren Freunden, den Aufstand der Supes an der Godolkin-Universität niederzuschlagen. Doch anstatt triumphierend abzuziehen, fanden sie sich in einem mysteriösen Raum ohne Türen wieder, gefangen von einer unbekannten Macht.

Das erste Bild aus Staffel 2 zeigt Marie mit einer neuen Frisur und einem Godolkin-Sweatshirt, scheinbar in einem Klassenzimmer. Dieses Bild und der dazugehörige Tweet ( Der Unterricht ist im Gange ) deuten darauf hin, dass sie und ihre Freunde zurück an der Universität sein könnten, aber die Umstände bleiben unklar.

Diese neuen Einblicke werfen natürlich mehr Fragen auf, als sie beantworten: Wie sind Marie und die anderen in diesem seltsamen Raum gelandet? Und wie kommen sie wieder heraus? Es wäre denkbar, dass eine Figur wie Cate (Maddie Phillips), die über telepathische Kräfte verfügt, ihre Finger im Spiel hat und die Realität der Protagonisten manipuliert.

So geht es ohne Andre weiter

Ein trauriges Ereignis überschattet die Vorbereitungen für die zweite Staffel: der Tod von Chance Perdomo, der die Rolle des Andre Anderson spielte.

Der talentierte Jungschauspieler kam Anfang des Jahres bei einem Motorradunfall ums Leben.

Produzent Eric Kripke hatte in einem Interview mit Entertainment Weekly bereits angekündigt, dass Perdomos Rolle nicht neu besetzt wird. Stattdessen wird die Serie Andres Tod thematisieren und damit sowohl der Figur als auch dem Schauspieler Tribut zollen.