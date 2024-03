iPhone in der EU: Wir werden in Zukunft von weiteren Anpassungen an iOS profitieren - Sideloading ist nur der Anfang

Bis Herbst 2025 soll der Wechsel von iPhone zu Android einfacher werden. (Rokas, Adobe Stock)

Das Update auf iOS 17.4 hat große Veränderungen mit sich gebracht: alternative App Stores, eine Benachrichtigung über die Änderung des Standardbrowsers, alternative Zahlungsmethoden für In-App-Käufe und vieles mehr.

Apple unternimmt zudem weitere Anstrengungen, um den Anforderungen des Digitalgesetzes der EU (Digital Markets Act, DMA) gerecht zu werden (via MacRumors) - auch wenn bis zu deren Umsetzung noch ein bisschen Zeit vergehen wird.

Vereinfachter Umstieg auf Android

Eine der großen Anpassungen wird der vereinfachte Wechsel von iPhone zu Android sein. In einem ausführlichen PDF, das Apple veröffentlicht hat, heißt es dazu:

»Apple plant weitere Änderungen an seinem Angebot zur Datenübertragbarkeit für Nutzer. Drittanbieter bieten Migrationslösungen an, die Nutzern helfen, Daten zwischen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen zu übertragen. Um auf diesen Optionen aufzubauen, entwickelt Apple eine Lösung, die Anbietern von mobilen Betriebssystemen hilft, benutzerfreundlichere Lösungen für die Übertragung von Daten von einem iPhone auf ein Nicht-Apple-Telefon zu entwickeln«

Apple stellt die Funktion für Herbst 2025 in Aussicht, sie könnte also in iOS 19 integriert werden. Wie genau die Lösung aussieht, beschreibt Apple nicht. Allerdings können Hersteller wie Samsung, Google, Xiaomi und Co. bessere Tools bereitstellen, um den Umstieg zu erleichtern.

Eine weitere wichtige Änderung beim iPhone betrifft den Safari-Browser. Der kann Ende 2024 vollständig vom Smartphone gelöscht und die darin gespeicherten Daten auf einen Browser eines Drittanbieters kopiert werden.

Genauer gesagt arbeitet Apple an einer Lösung, Daten vollständig importieren und exportieren zu können – und das alles auf dem iPhone.

Mit iOS 17.4 hat Apple bereits grundlegende Anpassungen für Browser von Drittanbietern vorgenommen. Bisher mussten alternative Webbrowser auf der Safari-Engine Webkit basieren, seit dem Update können Entwickler auf eine eigene Browser-Engine zurückgreifen.

Die Änderung des Standardbrowsers ist auf dem iPhone schon länger möglich, neu hinzugekommen ist nun die Anzeige beim ersten Start von Safari nach der Installation von iOS 17.4.

Schon gewusst: Die oben genannten Änderungen sowie Sideloading, alternative In-App-Zahlungen und mehr betreffen derzeit nur die Europäische Union. In den USA etwa bleibt das iPhone ein geschlossenes System, wie es die Community bisher gewohnt ist. Ob sich daran für Nicht-EU-Länder in Zukunft etwas ändern wird, bleibt abzuwarten.