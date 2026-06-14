Valves Release-Countdown läuft und 13 Tonnen Hardware beweisen es

Die Steam Frame soll nach der Verzögerung wegen der Speicherkrise bald erscheinen. (Bildquelle: The Verge | Valve)

Nachdem Valve vor Kurzem angekündigt hat, dass sowohl die Steam Machine als auch das VR-Headset Frame noch diesen Sommer kommen sollen, gibt es jetzt mehr Details

Wie Valve-Experte Brad Lynch auf X dokumentiert, ist das Frachtschiff Posen mit den ersten Massenproduktionsmengen der Steam Frame am 10. Juni in Los Angeles eingelaufen.

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Die Zahlen klingen erst mal kryptisch, sind aber interessant. Valves Distributor Ceva hat laut Importdaten etwa 32 Tonnen »Virtual Reality Devices« für Valve entladen. Minus Verpackung und Containergewicht bleiben rund 13 Tonnen tatsächliche Hardware übrig (via The Verge).

Das bedeutet konkret:

Valve importiert wahrscheinlich momentan die Steam Frame. Ein Release im Sommer ist also nicht auszuschließen.

Jedes Headset wiegt 654 Gramm inklusive Controller.

Das ergibt circa 20.000 Einheiten in dieser ersten Ladung.

Da Valve in seinen Importunterlagen zwischen »Spielkonsolen« und »Virtual-Reality-Geräten« unterscheidet, können wir mit weitaus größerer Sicherheit davon ausgehen, dass es sich bei der Steam Machine um die 50.000 Geräte handelt, die das Unternehmen zuvor lagerte.

Nur 20.000 Einheiten? Wenn man den hohen Bedarf an Steam-Controllern bedenkt, könnte man meinen, 20.000 Einheiten seien etwas wenig, doch bis zum Release ist noch genug Zeit für mehr Importe.

Was bedeutet das für euch?

Die Steam Frame kommt diesen Sommer auf den Markt, doch ursprünglich hatte Valve einen Release bereits im Frühjahr 2026 versprochen. Im Februar kündigte Valve dann an, dass der Release verschoben werden muss. Grund sei die Speicherkrise, wegen der Valve Kosten und Lieferung überdenken müsse.

Nun scheint Valve sich sicher zu sein, dass der Release der VR-Brille und der neuen Konsole tatsächlich noch im Sommer passiert. Die jüngsten Lieferungen zeigen, dass diese Einschätzung diesmal realistisch ist.

Werdet ihr euch die neue Hardware von Valve zulegen? Der Steam Controller ist ja bereits erschienen. Macht ihr das Trio voll? Schreibt es gerne in die Kommentare!