iPhone: Was einst als ein Apple-Markenzeichen galt, wird jetzt endgültig zu Grabe getragen

Touch ID fehlt nicht erst seit dem iPhone 15 Pro - und wird wohl auch nicht mehr wiederkommen. (Quelle: Apple)

Mit dem Release des iPhone X vor sechs Jahren hat Apple die »Touch ID« genannte Authentifizierungsmethode mittels Fingerabdruck sukzessive von den Geräten genommen.

Einzig ein paar iPads sowie das iPhone SE setzen noch auf das Feature zum Entsperren des Geräts. Mittlerweile ist die Gesichtserkennung »Face ID« zum Standard geworden.

Im Gegensatz zu Android-Smartphones, die zumeist weiterhin in irgendeiner Form auf einen Fingerabdruckscanner setzen, wird das frühere iPhone-Markenzeichen Touch ID wohl nie wieder zurückkehren. Darauf deutet zumindest ein Leak auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo hin.

Dem »Mobile Chip Expert« genannten Weibo-Account zufolge hat Apple die Produktionsstätten für die Komponenten von Touch ID »bis auf Weiteres« stillgelegt.

Nur noch eine kleine Stückzahl der Sensoren soll für das aktuelle iPhone SE (3. Generation) produziert werden.

Daher wird nun darauf spekuliert, dass Apple die Touch-ID-Funktion endgültig nicht mehr in seinen Smartphones und Tablets unterstützen wird.

Auch eine als wahrscheinlich geltende neue Version des vergleichsweise günstigen SE-Modells würde sich dementsprechend vom Fingerabdrucksensor verabschieden und ausschließlich auf Face ID setzen.

Ob damit zugleich der Home-Button des iPhone SE an sich ebenfalls auf wackeligen Beinen steht, lässt sich nicht endgültig beantworten.

Bei den Flaggschiff-Modellen werkelt Apple indes bereits seit geraumer Zeit an einer neuen Version der Gesichtserkennung, die allerdings erst zum iPhone 17 Pro (Max) erwartet wird.

Dabei handelt es sich um eine neue Face-ID-Technologie, die gewissermaßen unsichtbar unterhalb des Displays liegen soll. Etwaige Notches oder die pillenförmige Dynamic Island würden gänzlich verschwinden.

Jetzt seid ihr gefragt: Vermisst ihr auf eurem iPhone die Möglichkeit, das Smartphone per Touch ID zu entsperren oder habt ihr euch komplett an Face ID gewohnt? Stört euch die Notch oder die Dynamic Island hierfür? Oder nutzt ihr kein iPhone, seit dem Apple-Kosmos gänzlich fern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!