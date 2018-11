iPhone XR - Apple stellt Produktion teilweise wieder auf iPhone 8 um

Als vor einigen Tagen der Verkauf des neuen iPhone XR offiziell in den Apple Stores begann, war die Lage vor den Läden verglichen mit den Schlangen zum iPhone XS und iPhone XS Max sehr ruhig. Lange Schlangen gab es nicht. Das wurde bereits als Hinweis darauf gewertet, dass das Interesse an dem günstigeren der neuen Apple-Smartphones vielleicht doch nicht so hoch ist wie gedacht.

Nun berichtet Nikkei.com sogar darüber, dass die Nachfrage nach dem iPhone XR enttäuschend sei und Apple daher seine großen Auftragsfertiger Foxconn und Pegatron angewiesen habe, die Produktion des Smartphones auf zusätzlich eingerichteten Produktionslinien zu beenden. Alleine Foxconn soll 60 Produktionsbereiche für das iPhone XR reserviert haben, von denen nun aber nur noch 45 genutzt würden.

Bei Foxconn und Pegatron soll die Herstellung nun zwischen 20 und 25 Prozent unterhalb der Planungen liegen. An anderer Stelle scheint die Nachfrage nach einem günstigen iPhone hingegen höher zu sein als erwartet, denn Apple soll laut dem Bericht im Gegenzug die Bestellungen für das iPhone 8 um fünf Millionen Geräte erhöht haben. Das wären ebenfalls rund 25 Prozent mehr als bisher geplant. Eventuell greifen einigermaßen preisbewusste Apple-Kunden also lieber zum deutlich günstigeren iPhone 8 statt zum neueren iPhone XR.

Laut Nikkei will Apple nun jede Woche seine Absatzzahlen prüfen, um schnell auf Veränderungen auf dem Markt reagieren zu können. Ein Analyst ist laut der Meldung der Ansicht, dass Apple weder beim iPhone XR, noch beim iPhone XS eine Chance hat, die Produktion vor Weihnachten wieder zu erhöhen. Eine Bestätigung für den Bericht von Nikkei gibt es allerdings nicht.