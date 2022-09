iPhone 14 noch nicht ausverkauft? Laut Analyst ist »Apples Produktstrategie gescheitert«

Apples neues Modell, das iPhone 14 Plus, kommt bei den Käufern laut einem Analysten offenbar nicht gut an. Die neue Strategie des Herstellers scheint nicht wie geplant aufzugehen. Zum einen hat Apple die Mini-Reihe aufgrund der schlechten Verkaufszahlen gänzlich gestrichen.

Zum anderen grenzt Apple die Pro-Reihe deutlich mit mehr Features von der Standard-Ausführung ab. Eine neue Notch mit dem Namen Dynamic Island , ein Always-On-Display sowie eine 48-Megapixel-Hauptkamera sind ausschließlich den beiden Pros zuzuordnen.

Außerdem sind das iPhone 14 und 14 Plus mit dem A15-Bionic-Chip aus dem Vorjahr ausgestattet, wohingegen das 14 Pro mit dem neuen A16-Bionic auftrumpft. Anscheinend sind die beiden Pro-Modelle deutlich gefragter und weisen eine längere Lieferzeit auf. Besteller müssen sich hier auf eine Dauer von vier bis sechs Wochen einstellen - das iPhone 14 und 14 Plus werden zeitnah ausgeliefert.

Um das iPhone 14 Plus steht es bisher schlecht

Der in Lieferketten gut vernetzte Analyst Ming-Chi-Kuo veröffentlichte einen Blog-Beitrag auf der Webseite medium.com, in welchem er näher auf die Nachfrage der einzelnen Modelle eingeht. Offenbar seien die Vorbestellungen insgesamt als neutral zu bewerten. Das iPhone 14 Pro Max sei allerdings mehr gefragt als noch das iPhone 13 Pro Max im Vorjahr.

Die beiden Standard-Modelle hingegen werden angeblich zum Marktstart überwiegend vorrätig sein, was laut dem Analysten auf eine schlechte Nachfrage der beiden Geräte schließen lässt. Die Ergebnisse der Vorbestellungen seien sogar schlechter als beim iPhone SE (3. Generation) und dem iPhone 13 Mini.

Apple ersetzt das iPhone Mini durch das 6,7 Zoll große iPhone 14 Plus. Bisher war ein derartiger Formfaktor nur in den Pro-Modellen wiederzufinden. Die Vorbestellungsergebnisse sind speziell bei diesem Modell wohl unter den Erwartungen, was laut Ming-Chi-Kuo darauf schließen lässt, dass Apples Produktstrategie gescheitert ist .

Die gut anlaufenden Vorbestellungen der iPhone 14 Pro-Modelle seien dafür ein starker Indikator für die treue Kundschaft von Apple. Ob der Hersteller die Bestellungen für die Pro-Reihe erhöhen wird, hinge stark von der anhaltenden Nachfrage inmitten der Rezession ab, so der Analyst. Anders sieht es anscheinend beim iPhone 14 und 14 Plus aus. Sollte sich der Zustand der Bestellungen nicht verbessern, wird Apple wohl oder übel die Versandprognosen nach unten korrigieren.

In diesem Fall werden Lieferanten, die keine größeren Nutznießer der iPhone 14 Pro-Reihe sind, im September und Oktober mit Umsatzrückgängen rechnen müssen.

Am Freitag, den 16. September, gehen bereits drei iPhone Modelle an den Start: das iPhone 14, 14 Pro und 14 Pro Max. Käufer eines iPhone 14 Plus werden das Smartphone erst am 7. Oktober in den Händen halten.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das iPhone 14 Plus vorbestellt oder ist dieses Modell für euch ebenfalls uninteressant? Vermisst ihr die Auswahl eines Mini-Modells? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!