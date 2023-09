Mega-Leak zur Xbox: Design & Specs der neuen Konsole aufgetaucht

Ein neuer Leak gibt außerordentlich viele Details zu Microsofts künftigen Xbox-Plänen bekannt.

Seit Monaten kämpft Microsoft im Zuge der geplanten Übernahme des Publishers Activision gegen die US-Behörde FTC (Federal Trade Commission) vor Gericht an.

Die FTC blockiert den Deal bislang, da insbesondere im Bereich des Cloud-Gamings eine problematische Vormachtstellung von Microsoft argumentiert wird, die durch die milliardenschwere Übernahme von Activision nur noch weiter verstärkt werde.

Die Gerichtsverhandlung hat in den vergangenen Monaten bereits einige Details zu den Plänen der Hardwarehersteller hervorgebracht - unter anderem wurde über die Nintendo Switch 2 gesprochen.

Ein jüngstes Leck betrifft nun Microsoft selbst, denn wie in einem aufgetauchten Dokument erklärt wird, arbeitet das Unternehmen tatsächlich an einer neuen Version der Xbox Series X und S. Auch der Nachfolger wird in einem weiteren Dokument erwähnt.

Codename Brooklin : Das kann die neue Xbox-Konsole

Wie Tom Warren, der Chefredakteur von The Verge erklärt, ist eine massive Anzahl an vertraulichen und unredigierten Microsoft-Dokumenten an die Öffentlichkeit gelangt.

Der Fauxpas entstand durch einen irrtümlichen Anhang einer Datei, wodurch einige künftige Pläne von Microsoft nun bekannt sind - darunter auch Codename Brooklin .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Unter dieser Bezeichnung versteckt sich allem Anschein nach die kommende Version der Xbox Series X, die laut The Verge in einem zylinderförmigen Design auf den Markt gebracht wird.

Mit Brooklin verspricht Microsoft laut der Präsentationsfolie nicht weniger als ein wunderschönes neues Design, welches das komplett digitale Erlebnis des Xbox-Ökosystems aufwertet .

Die wichtigen technischen Daten werden zwar nicht erwähnt, doch immerhin soll die als Refresh der Xbox Series X zu verstehende Konsole mit 4K Gen9 -Gaming beworben.

Als Kernpunkte bewirbt Microsoft den internen Speicher, der sich in der kommenden Konsole auf zwei Terabyte belaufen soll sowie einen um 15 Prozent reduzierten Stromverbrauch.

So soll der Xbox-Series-Refresh aussehen. (Quelle: FTC-Dokument via The Verge)

Zudem wird an der drahtlosen Konnektivität geschraubt, die nun über die Standards Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6E erfolgt. Letzteres dürfte besonders im Fokus liegen - schließlich soll Brooklin als komplett digitale Konsole erscheinen und auf ein physisches Laufwerk verzichten.

Auch der Preis der neuen Xbox-Konsole wird in der Folie erwähnt: Hier spricht Microsoft vom gleichen großartigen Preis in Höhe von 499 US-Dollar; für den deutschen Markt dürfte Brooklin dann ebenfalls mit der gleichen UVP erscheinen.

Ein Release-Datum zu Xbox Brooklin wird indes nicht spezifiziert, doch finden sich Anhaltspunkte zum Zeitraum in den geleakten FTC-Dokumenten. So soll die Konsole schon nächstes Jahr auf den Markt kommen, das vierte Quartal gilt hier als wahrscheinlich.

Auch zum Xbox-Nachfolger gibt es neue Details

Der Leak durch die Gerichtsverhandlung zwischen Microsoft und FTC gewährt uns nicht nur Einblicke in den Refresh der Xbox Series X, sondern auch zum Nachfolger der Konsole.

Wie Axios-Redakteur Stephen Totilo auf X (vormals Twitter) erklärt, ist auch eine Folie zur noch weit in der Zukunft liegenden Xbox-Konsole unter den versehentlich veröffentlichten Dokumenten zu finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die noch unbenannte Microsoft-Konsole - wir bezeichnen sie der Einfachheit halber im folgenden Text als Xbox Series 2 - sei demzufolge für das Jahr 2028 geplant und als hybride Gamingplattform geplant.

Das zugrundeliegende Betriebssystem soll etwa sowohl auf der stationären Konsole als auch möglicherweise erscheinenden Handhelds laufen.

Intern stehen zur Xbox Series 2 bereits einige Schlüsselentscheidungen an. Neben der Frage nach der Prozessorenart, die aber wohl definitiv auf AMDs Zen-6-Generation basieren wird, steht auch der Grafikchip zur Debatte.

Hier sei sowohl ein gemeinsam mit AMD konzipiertes Chipdesign als auch eine Lizenzvereinbarung zu einer Navi-5-GPU denkbar. Als Ziel setzt sich Microsoft auch, eine Aufwärtskompatibilität der neuen Konsole zu gewährleisten.

Durch die beiden Leaks wird potenziell auch die eingangs erwähnte Argumentation der FTC neue Nahrung erhalten, denn die beiden Konsolen werden mit der Abkehr von physischen Discs voll auf Cloud Gaming setzen - was genau der Punkt ist, an dem sich die US-Behörde zum Activision-Deal so aufreibt.

Die Details zu den neuen Xbox-Konsolen sind nicht die einzigen, die im Zuge des Mega-Leaks aufgetaucht sind. Auch über kommende Bethesda-Spiele wurden mehr Informationen bekannt.

Ob die enthüllten Details zu Microsofts Plänen nun auch Einfluss auf die Übernahme haben werden, bleibt aber abzuwarten.

Was haltet ihr vom Mega-Leak der Microsoft-Konsolen? Ist die Abkehr von physischen Discs bei der neuen Xbox Series X die richtige Entscheidung oder hält euch das vom Kauf ab? Was erwartet ihr vom Xbox-Nachfolger? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!