Die wahre Größe aller Planeten im Sonnensystem, gezeigt in einem Video

Der Weltraum und die Planten faszinieren die Menschheit schon seit Tausenden von Jahren. Bereits 3.000 vor Christus haben die Sumerer die sichtbaren Planeten nach Gottheiten benannt. Diese Faszination am Unbekannten und Weitentfernten hält auch rund 5.000 Jahre später noch an, heute wissen wir aber deutlich mehr. Dazu trägt auch ein sehr interessantes Video über die tatsächlichen Größe und die Rotation der Planeten bei.

Es stammt von Dr. James O’Donoghue. Er ist ein Ex-NASA-Mitarbeiter und arbeitet momentan bei der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen seine Faszination näher zu bringen. Deswegen postet er regelmäßig auf Twitter (@physicsJ) und stellt Videos auf Youtube (Interplanetary) online, die er selbst animiert.

Seinen insgesamt rund 230.000 Follower zeigt er regelmäßig Bilder und Videos rund ums Thema Weltraum. Darunter Erklärungen und Hinweise zum aktuellen Nachthimmel oder auch besonders faszinierende Entdeckungen, wie zum Beispiel ein Stern, der mit ca. 27 Millionen Stundenkilometern um ein schwarzes Loch kreist. Das sind rund 2,6 Prozent der Lichtgeschwindigkeit:

Auf die Größe kommt es in dem Fall wirklich an

Dass die Planeten in unserem Sonnensystem gigantisch sind, dürfte den allermeisten bekannt sein. Aber wie riesig sie genau sind, in welchem Verhältnis sie zueinanderstehen und wie sie sich durchs All bewegen, kann man sich nur schwer vorstellen. Vor allem, weil die Größe in vielen Veranschaulichungen verfälscht dargestellt wird.

Der Jupiter hat zum Beispiel einen fast 30-mal größeren Durchmesser als Merkur, wird aber gerne so dargestellt als wäre er nur sieben- bis zehn mal so groß. Das hat zwar seine Gründe - schließlich erkennt man kaum noch etwas von den kleineren Planeten, wenn man die Verhältnisse richtig darstellt. Dennoch sorgt es für einen falschen Eindruck. Das gilt vor allem dann, wenn man auch die Sonne mit abbildet.

Im folgenden Beispiel kann man die Erde neben der Sonne noch recht gut erkennen. Das Video von O’Donoghue weiter unten zeigt dagegen, dass sie im Vergleich zur Sonne eigentlich nur noch ein winziger, kaum wahrnehmbarer Punkt ist.

Der Jupiter dreht ab

In einem bei Twitter mit über 17 Millionen Views extrem erfolgreichen Video zeigt James O’Donoghue die verschiedenen Planeten in unserem Sonnensystem, der Größe nach geordnet. Was das Ganze nochmal interessanter macht: Im Vergleich zu anderen Videos dieser Art, die meist nur auf die Größe abzielen, veranschaulicht er darin auch die Neigung und die Rotationsgeschwindigkeit der Planeten:

Trotz der enormen Größe des Jupiters dauert ein Tag dort gerade mal neun Stunden und 55 Minuten. Das entspricht einer Rotationsgeschwindigkeit von 45.000 Stundenkilometer. Die Erde dagegen dreht sich nur mit 1.670 Stundenkilometer und kommt so auf die bekannten 24 Stunden (oder 23,9, wenn man es genau nehmen will). Mit Abstand am langsamsten dreht sich der Merkur, hier hat ein Tag satte 4.222,6 Stunden, was 175,9 Tagen entspricht.

Kanntet ihr die genauen Größenverhältnisse der Planeten schon? Und hättet ihr gewusst, dass Jupiter sich so schnell dreht oder dass Uranus der einzige Planet ist, der beinahe senkrecht rotiert? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!