Deutschland auf Platz 1 - Europas Exportschlager: Eine faszinierende Karte zeigt die Spitzenprodukte jedes EU-Landes

Die Länder der EU haben verschiedene Schwerpunkte beim Export. (Bildquelle: Adobe Stock/Fotosphaere)

Die Europäische Union respektive ihre Mitgliedstaaten exportierten laut dem Statistikportal Statista im Jahr 2022 Waren im Wert von rund 2,57 Billionen Euro. Wichtig hierbei: Damit sind nur Exporte gemeint, die an Länder außerhalb der EU gingen. Exporte innerhalb der EU werden hier nicht mit berücksichtigt.

Die einzelnen EU-Staaten haben dabei verschiedene Schwerpunktindustrien. In Deutschland dominiert beispielsweise die Automobilindustrie. Doch Deutschland ist nicht das einzige Land, dessen Fokus vor allem auf PKWs liegt.

Deutschland beherrscht den Automobilsektor - nicht nur in der EU

Die Experten der Webseite Visual Capitalist haben sich daher die Mühe gemacht und Daten für das Jahr 2022 zusammengetragen und ausgewertet. In einer übersichtlichen Grafik könnt ihr nun sehen, welches das jeweilige Top-Exportprodukt einzelner EU-Länder ist und wie hoch der Exportwert in US-Dollar ausfällt:

(Bildquelle Visual Capitalist)

Wie bereits erwähnt, ist die Automobilindustrie in Deutschland das Export-Zugpferd. Im Jahr 2022 wurden PKWs im Wert von 149 Milliarden US-Dollar (137,36 Milliarden Euro) in Länder außerhalb der Europäischen Union geliefert. Damit lag Deutschland im Vergleich auch auf dem ersten Platz.

Auf Platz zwei folgen die Niederlande. Das Topprodukt unseres Nachbarlandes ist raffiniertes Erdöl. Satte 68 Milliarden US-Dollar (62,69 Milliarden Euro) wurden damit umgesetzt.

Spannend ist auch, dass Belgien den dritten Platz belegt. Das Land mit einer Bevölkerung von knapp 11,7 Millionen Einwohnern exportierte im Jahr 2022 Erdgas im Wert von 55 Milliarden US-Dollar (50,7 Milliarden Euro).

Neben Deutschland sind Autos in acht weiteren EU-Staaten das Aushängeschild. Portugal, Spanien, Polen, Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien brachten es insgesamt auf 113 Milliarden US-Dollar (104,18 Milliarden Euro) an exportierten Personenkraftwagen. Das verdeutlicht einmal mehr, wie stark die deutsche Automobilindustrie im internationalen Vergleich ist.

Deutschland lag 2022 auch weltweit auf dem ersten Platz der Auto-exportierenden Länder. Japan folgt auf Platz zwei mit 87 Milliarden US-Dollar (80,21 Milliarden Euro).

Hauptabnehmer deutscher Autos waren im Jahr 2022 die Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Volumen von 34,8 Milliarden US-Dollar (32,08 Milliarden Euro). Gefolgt von China mit 30,7 Milliarden US-Dollar (28,7 Milliarden Euro).

