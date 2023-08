Weder Handy noch Smartwatch: Das nächste Galaxy-Gerät von Samsung könnte ein echtes Schmuckstück werden

Kleiner als eine Smartwatch: Samsungs Galaxy Ring könnte schon 2024 erscheinen. (Bild-Quelle: stock.adobe.com - poplasen)

Unter der Bezeichnung Galaxy laufen bei Samsung viele Produkte: Smartphones, Smartwatches, Tablets, Notebooks und mehr. Nächstes Jahr könnte die Produktpalette ein weiteres Gerät dazu erhalten: den Galaxy Ring.

Denn was bereits seit einiger Zeit als Gerücht durchs Netz geistert, scheint sich zu bewahrheiten. Samsung plant ein neues Wearable in Form eines Ringes.

Damit der Ring aber bereits 2024 erscheinen kann, gilt es für den koreanischen Hersteller noch eine große Hürde zu beseitigen.

Samsung: Galaxy Ring schon 2024?

Was ist passiert: Die koreanische Webseite The Elec berichtet, dass sich das Projekt Galaxy Ring bei Samsung gerade in einer heißen Phase befindet. Demnach wolle man in Kürze entscheiden, ob der Ring in die Massenproduktion gehen soll. Eine Testphase für einen Prototyp habe man kürzlich abgeschlossen.

Schon im August soll TM Roh, CEO von Samsung Mobile, das Ja- oder Nein-Wort für den Galaxy Ring geben.

Platzhirsch Oura Ring: So ähnlich könnte auch der Galaxy Ring von Samsung aussehen.

Wann erscheint der Samsung-Ring? Ein Release-Fenster gibt es derzeit natürlich noch nicht. The Elec geht aber davon aus, dass der Galaxy Ring bereits 2024 herauskommen oder angekündigt werden könnte - wenn alles gut geht.

Denn dafür relevant soll sein, ob der Ring als medizinisches Gerät eingestuft wird, für das strengere Richtlinien eingehalten und ein Zertifikat erlangt werden muss.

Sollte der Ring als solches medizinisches Gerät eingestuft werden, dürfte es mit einem Release 2024 knapp werden.

Schon jetzt verfügbar: Die aktuelle Galaxy Watch5 von Samsung

Was kann der Galaxy Ring? Auch hier ist die Faktenlage noch sehr dünn. The Elec geht davon aus, dass der Ring genauere Informationen über den Körper- und Gesundheitszustand bieten kann als etwa eine Galaxy Watch am Handgelenk.

Außerdem könnte sich der Ring als Steuerelement für Mixed-Reality-Geräte in Konkurrenz zur Apple Vision Pro eignen.

Natürlich ist Samsung nicht der erste Hersteller, der einen smarten Ring auf den Markt werfen könnte. Die auf einem Abo-Modell basierenden Ringe von Oura sind hier bereits seit einiger Zeit Platzhirsch. Und über eine abofreie Variante namens Evie Ring hatte Linh erst im Mai geschrieben:

Was meint ihr? Wäre ein smarter Ring von Samsung der nächste logische Schritt nach der Galaxy Watch? Würdet ihr einen solchen smarten Ring ausprobieren oder besitzt ihr vielleicht sogar schon ein Modell von Oura und Co.? Oder fallen euch bei diesem Artikel bereits mindestens eine Handvoll Sicherheitsbedenken ein, wegen derer ihr einen solchen Ring nicht einmal mit dem Stock anfassen würdet? Schreibt es uns in die Kommentare!