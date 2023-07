KI-Klone von Schauspielern: 4 Wochen nach Veröffentlichung ist diese Black Mirror-Folge bereits Realität

Wenn es nach Hollywood-Studios ginge, hieße die Antwort: Ja. (Bild: Netflix)

Schauspieler mittels Computer jünger machen, ist eine gängige Praktik in Hollywood. Manchmal beleben Studios verstorbene Schauspieler sogar mit CGI wieder, wie Peter Cushing als Großmoff Tarkin in Rogue One: A Star Wars Story .

Mit KI sehen sich Schauspielerinnen und Schauspieler allerdings einer neuen Gefahr für ihren Beruf ausgesetzt, die den Menschen obsolet machen könnte.

Wie sich CGI allein in den letzten zehn Jahren verbessert hat, lest ihr in diesem Artikel:

Hollywood-Schaupieler befinden sich im Streik

Neben den Autorinnen und Autoren befinden sich seit gestern auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood im Streik. Das erste Mal seit 60 Jahren wird die Traumfabrik von einer doppelten Arbeitsniederlegung gebeutelt.

Dabei geht es vor allem auch um die Identität der Kunstschaffenden. Duncan Crabtree-Ireland, der Verhandlungsführer der Schauspielervereinigung SAG-AFTRA, ließ auf einer Pressekonferenz verlauten, dass ihre Forderungen unter anderem beinhalten, die digitalen Abbilder der Schauspieler zu schützen.

Was hat ihn zu dieser Forderung bewegt? Das erklärt Grabtree-Ireland in dieser Aussage:

Der KI-Vorschlag, den sie [die Studios] uns gestern unterbreitet haben, sieht vor, dass unsere Background-Darsteller gescannt werden können, einen Tageslohn erhalten und dass ihre Unternehmen Eigentümer dieses Scans sind und diesen für den Rest der Ewigkeit für jedes beliebige Projekt verwenden können, ohne Zustimmung und ohne Entschädigung.

Die Nutzung von KI ist auch ein Knackpunkt im Streik der Autoren. Wenn ihr wissen wollt, welche Projekte betroffen sind: Sören hat bereits alle Infos zum Ausstand zusammengetragen.

Black Mirror wird real

Black Mirror ist eine SciFi-Anthologieserie, die in jeder Folge eine neue dystopische Idee behandelt.

Am 15. Juni 2023, also vor ziemlich genau vier Wochen, ging die sechste Staffel bei Netflix online, und die erste Folge behandelt haargenau das, wofür Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood derzeit streiken.

Black Mirror mit KI-Hilfe schreiben? Der Schöpfer hat es versucht:

In der Episode Joan Is awful sieht eine gewöhnliche, bürgerliche Frau, wie eine Serie auf einem fiktiven Streamingdienst, der Netflix ähnelt, das zeigt, was sie am heutigen Tag erlebt hat - mit Salma Hayek in der Hauptrolle. Doch wie konnte ein Studio das Geschehen nur wenige Stunden später als Serie verarbeiten?

Wie sich später herausstellt, war die fiktive Serie deshalb so aktuell, weil ein Quantencomputer mittels KI das Abbild von Schauspielern (wie Salma Hayek) genutzt hat, um die Serie möglichst schnell und möglichst aktuell zu produzieren.

Also wurden digitale KI-Klone verwendet, um eine Geschichte zu erzählen. Genau das wollen die Streikenden derzeit in Hollywood verhindern.

Es ist erstaunlich, wie nah dystopische Stoffe manchmal an unserer Realität sind. Mit dem Einzug von KI fürchten nicht nur einige Menschen um ihren Job, auch in kreative Bereiche wie Bücherschreiben dringt die künstliche Intelligenz weiter vor. Wie steht ihr KI gegenüber? Wollt ihr künftig echte Schauspieler sehen? Wie könnten KI und Kunst koexistieren? Schreibt es in die Kommentare.