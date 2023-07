Mega-Streik in Hollywood: Produktion aller Filme und Serien gestoppt, inklusive Deadpool 3 und Stranger Things

Da kann selbst Deadpool nichts gegen ausrichten: In Hollywood steht nun so ziemlich alles still.

Was vor ein paar Monaten noch undenkbar schien, ist jetzt Realität: Nachdem vor einigen Wochen alle Autorinnen und Autoren der WGA (Writers Guild of America) ihre Stifte beiseitegelegt und dadurch schon für einige Produktionsstopps gesorgt haben, ist die Traumfabrik nun gänzlich lahmgelegt.

Denn auch die 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler der Gewerkschaft SAG-AFTRA sind in Streik getreten, nachdem die Verhandlungen mit der Allianz der Film- und Fernsehproduzenten (AMPTP) gescheitert sind. In einem Votum entschied sich die SAG dazu, diese Maßnahme zu ergreifen.

Die Auswirkungen sind gigantisch

Staubt schon mal eure DVD-Player ab und bezahlt alle Rechnungen eurer abonnierten Streaming-Anbieter, denn wenn ihr leidenschaftliche Kinogänger seid, steht euch eine lange Durstrecke bevor. Selbst wenn der Streik nur kurz anhalten sollte - wovon derzeit nicht auszugehen ist -, wird in spätestens einem halben bis dreiviertel Jahr eine Flaute an Filmen und Serien unvermeidbar sein.

Denn auch, wenn die Kameras irgendwann wieder laufen sollten, müssen die Dreharbeiten natürlich erst einmal abgeschlossen werden. Alle Kino- und Streaming-Starts verschieben sich demnach nach hinten.

Auch kommende Star-Wars-Projekte werden sich durch den Streik nach hinten verschieben.

Derzeit sind sämtliche US-amerikanischen Film- und Serien-Produktionen auf Eis gelegt. Der erste gemeinsame Streik von schreibenden und darstellenden Kunstschaffenden in Hollywood seit über 60 Jahren zeigt also Wirkung. Auch an Promotion ist nicht zu denken, denn die Stars der Filme und Serien dürfen an keinen Marketing-Aktionen teilnehmen und nicht einmal bei der Premiere auf dem roten Teppich erscheinen.

Bei der Weltpremiere von Oppenheimer führte das laut der FAZ am gestrigen Abend zu der kuriosen Szene, dass die anwesenden Stars wie Cillian Murphy und Emily Blunt plötzlich wieder abdampften.

Welche Filme und Serien sind betroffen?

Die komplette Liste wäre so lang wie das Drehbuch der Herr-der-Ringe-Trilogie in Arial Schriftgröße 6, daher lasst uns ein paar traurige Highlights aufzählen:

MCU-Projekte wie Deadpool 3, Thunderbolts, Daredevil: Born Again und Co.

DCEU-Projekte wie Superman: Legacy

Die Pinguin-Serie von The-Batman-Regisseur Matt Reeves

Star-Wars-Filme und -Serien wie The Mandalorian Staffel 4

Kino-Kolosse wie Gladiator 2, A Quiet Place 3, Alien: Romulus, Furiosa und Co.

Stranger Things Staffel 5

The Last of Us Staffel 2

Cobra Kai

American Dad, Family Guy, The Simpsons

Wir könnten ewig so weitermachen. Fakt ist: Für Cineasten und Serien-Junkies brechen dunkle Zeiten an!

Warum wird überhaupt gestreikt?

Den Streikenden der SAG-AFTRA geht es im Grunde um die gleichen Forderungen wie der Autorenschaft. Kernpunkte sind folgende:

faire Bezahlung für das Mitwirken an Streaming-Serien

bessere Arbeitskonditionen am Set und während der Promotion-Phase

Regulierung des Einsatzes Künstlicher Intelligenz bei der Erstellung von Inhalten

Vor allem der letzte Punkt ist derzeit heißes Gesprächsthema, schließlich wurde zuletzt bereits des Intro einer MCU-Serie von einer KI erschaffen.

Was sagt ihr zum Stillstand in Hollywood? Unterstützt ihr die Forderungen der streikenden Menschen inklusive der schreibenden Zunft? Oder schüttelt ihr angesichts von Millionengagen den Kopf, wenn bekannte Stars daran teilnehmen? Habt ihr genügend Film- und Serien-Futter, um die lange Dürreperiode zu überstehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!