Diese KI könnte Strategiespiele, wie wir sie kennen, für immer verändern

Es ist ein schöner Traum: Strategiespiele, in denen wir mit NPCs echte Verhandlungen führen. Die uns über den Tisch ziehen, uns am runden Tisch Pyrrhus-Siege abringen und sich unser Verhalten merken.

In der Realität bedeutet Diplomatie in Strategietiteln oft: Vorgefertigte Buttons für Dialogoptionen, ein Abwägen einer Handvoll Werte im Hintergrund und immer dieselben Voicelines, wenn wir das Menü zum Verhandeln öffnen.

Aber der Traum vom immersiven Ringen um Bündnisse, Siegbedingungen und Nicht-Angriffs-Pakte könnte näher sein, als viele vermuten. Die Lösung, wie könnte es heutzutage anders sein, heißt KI.

Cicero: Metas neue Brettspiel-KI ist anders

Der Grund für den hoffnungsvollen Blick nach vorne heißt Cicero. Bei der nach dem römischen Staatsmann Marcus Tullius Cicero benannten KI handelt es sich um ein Projekt des Facebook-Konzerns Meta.

Die KI ist vornehmlich dazu bestimmt, kooperativ mit Menschen zusammenzuarbeiten, dabei aber auch im eigenen Sinne zu argumentieren und zu verhandeln. Um das zu bewerkstelligen, spaltet Meta die Künstliche Intelligenz in zwei Teile:

Der erste Teil der Künstlichen Intelligenz ist ein Modell, das eine vorteilhafte Strategie entwickelt. Es geht dabei ähnlich wie bereits bestehende Spiele-KIs auf und besitzt Ähnlichkeiten beispielsweise mit der Go-KI AlphaGo.

Der zweite Teil ist ein System zur natürlichen Sprachverarbeitung. Es soll auf möglichst natürliche und kohärente Weise mit Menschen kommunizieren. Derartige Modelle, allen voraus GPT-3, erfuhren in den letzten Monaten große Beliebtheit. GPT-3 hat so etwa schon einmal als KI-Micha einen Stellaris-Artikel für uns geschrieben.

Die Besonderheit von Cicero ist die Kombination der beiden Systeme: Cicero überlegt sich erst mithilfe des ersten Modells eine kluge Strategie und plant menschliche Reaktionen voraus. Mit dem zweiten Modell versucht die KI dann, die Strategie im Dialog mit sechs menschlichen Mitspielern gleichzeitig umzusetzen, sprich: mit allen günstig zu verhandeln.

Cicero im Einsatz: Top-Ergebnisse in Diplomacy

Um Cicero auf den Prüfstand zu stellen, lässt Meta seine KI eine Webversion des Brettspiel-Klassikers Diplomacy spielen. Dabei handelt es sich um ein Strategiespiel mit vergleichsweise simplen Regeln. Die Besonderheit von Diplomacy ist die soziale Komponente.

Zwischen jeder Runde haben die Spieler Zeit, sich zu besprechen. Sie schließen geheime Verträge, offene Bündnisse oder Absprachen, wie gewonnenes Land aufgeteilt werden soll. Dann führen alle Spiele zeitgleich ihre Züge aus - und stehen dabei zu ihren Absprachen oder brechen sie.

Cicero zeigt dabei schon jetzt das Potenzial von KI in derart offenen Verhandlungen. Die Künstliche Intelligenz schlägt mittlerweile die meisten menschlichen Spieler in Diplomacy und befindet sich unter den besten 10 Prozent der Nutzer auf der Webseite webdiplomacy.net.

Ebnet Cicero den Weg für bessere Strategiespiele?

Meta erwähnt in einer Pressemitteilung zu Cicero ausdrücklich, dass es sich bei Cicero nicht um eine KI handelt, die Menschen in Spielen besiegen soll. Stattdessen soll sie Kooperation und Kommunikation lernen. Dazu passt die Aussage des dreimaligen Diplomacy-Weltmeisters Andrew Goff:

Cicero hat Diplomacy auf ähnliche Weise gelernt wie viele andere Spieler auch. Zu Beginn lügt man häufig, einfach, weil einen das Spiel das tun lässt. Aber eine der großen Lektionen und eine der großen Besonderheiten von Diplomacy ist, dass es dir beibringt, ehrlich zu sein. Denn das ist der beste Weg zum Erfolg. Andrew Goff, dreimaliger Diplomacy-Weltmeister

Trotzdem könnte das Vorbild von Cicero in naher Zukunft noch einen größeren Einfluss auf Strategiespiele besitzen. Denn obwohl es in Diplomacy um Kooperation geht, ist es ein sogenanntes Zero-Sum-Spiel: Am Ende gewinnt ein Spieler, die anderen verlieren.

Cicero ist dabei nicht die einzige KI, die Strategiespiele für immer verändern könnte. Ein weiteres Projekt kommt aus Deutschland und soll Civilization zu einer ganz neuen Herausforderung machen.

Damit ein Nachfolger Ciceros die Art und Weise, wie wir Diplomatie in Strategiespielen begegnen, revolutionieren kann, müssen aber noch ein paar Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. So kommuniziert Cicero in Diplomacy nahezu durchgehend ehrlich. Das ist zwar die beste Strategie zum Sieg, sorgt in Spielen aber nur bedingt für spannende Momente.

Außerdem kommt es noch immer gelegentlich vor, dass Cicero schwere taktische Fehler begeht, seine eigenen Pläne durcheinander wirft oder Nachrichten mit fehlerhaftem Inhalt verschickt.

Der Traum von einem immersiven Spiel, in dem unsere Computergegner echte Verhandlungen mit uns führen, ihre eigenen Pläne umsetzen und tatsächlich auf das von uns gesagte eingehen, scheint aber dennoch ein kleines bisschen wahrer geworden zu sein.

