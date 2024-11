Kindle Angebote des Tages am 22.11.: Heute mit Krimi-Highlight aus Deutschland

15 E-Books gibt es heute für euch im Angebot. (primestockphotograpy - stock.adobe.com)

Die neuen Kindle-Angebote des Tages sind da! Heute mit einem Krimi des deutschen Erfolgsduos Klüpfel und Kobr. Der Allgäu lässt grüßen.

15 Bücher hat Amazon heute als Teil des täglichen Kindle Angebots veröffentlicht und stellt sie für niedrige Sonderpeise zur Verfügung: Heutige Highlights sind der erste Teil »Milchgeld« der Allgäuer-Krimireihe um den Kommissar Kluftinger.

Insgesamt gibt es heute einen bunten Mix aus Thrillern, historischen Romanen und modernen Klassikern wie »Böse Geister« von Fjodor Dostojewski. Das günstigste Angebot gibt es heute für nur 1,49 Euro. Wir haben euch eine kleine Übersicht erstellt.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Böse Geister

Dieses Buch ist auch bekannt unter den Titeln Die Teufel oder Die Besessenen. Bild: Fischer.

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 21. Dezember 2009 (Erstveröffentlichung 1873)

: 21. Dezember 2009 (Erstveröffentlichung 1873) Autor: Fjodor M. Dostojewskij

Fjodor M. Dostojewskij Seiten: 969

969 Verlag: Fischer Klassik Plus

In Böse Geister wird eine russische Stadt von »bösen Geistern« heimgesucht, die ein Netz aus Angst, Qual und Obsessionen erschaffen. Der Roman entfaltet eine Tragödie durch Monologe und Dialoge, die die Handlung vorantreiben und ein Panorama der Stadt und ihrer Menschen zeichnen. Gleichzeitig entsteht ein Handbuch über den Missbrauch und die Perversion von Macht.

Diese Version enthält zudem ein Autorenporträt und Daten zum Werk und dem Leben des russischen Schriftstellers. Den Schinken gibt es heute für 3,99 Euro bei Amazon als eBook. Für das Taschenbuch zahlt ihr 17,00 €.

Haut nah: Alles über unser größtes Organ. Neu mit Praxisteil

Unterhaltsam und informativ: Dr. med. Yael Adler ist Expertin und weiß wie sie ihr Wissen charmant an die Leser bringt. Bild: Droemer.

Genre: Sachbuch

Sachbuch Erschienen am : 25. August 2016

: 25. August 2016 Autor: Dr. med. Yael Adler

Dr. med. Yael Adler Seiten: 386

386 Verlag: Droemer Knaur

Die Haut ist unser größtes Organ und ein echtes Multitalent: Sie schützt, kommuniziert und beeinflusst unser Wohlbefinden. Dr. med. Yael Adler erklärt in ihrem Buch alles, was man über die Haut wissen will – von Pflege und Alterung bis hin zu Tabuthemen wie Fußgeruch und Falten.

Anschaulich und humorvoll beleuchtet sie, warum Männer keine Cellulite bekommen, wie Sex uns verschönert und welche erstaunlichen Verbindungen zwischen Haut und Gehirn bestehen. Ergänzt wird das Buch durch einen praktischen Teil mit Rezepturen für selbstgemachte Cremes, Badezusätze und Lotionen.

Dr. med. Yael Adler ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin (DGEM). Ihre Expertise wird bei diesem Buch auf Amazon mit 4,4 Sternen belohnt. Bei einem Preis von 3,49 Euro tut ihr nicht nur eurer digitalen Bibliothek etwas Gutes, sondern auch eurem Körper. Für das Taschenbuch zahlt ihr 17 Euro.

Milchgeld: Kluftingers erster Fall

Man liebt ihn oder man hasst ihn: In Milchgeld lernen wir Kommissar Kluftinger kennen. Bild: Piper.

Genre: Allgäu-Krimi

Allgäu-Krimi Erschienen am : 3. Oktober 2010

: 3. Oktober 2010 Autor: Volker Klüpfel & Michael Kobr

Volker Klüpfel & Michael Kobr Seiten: 324

324 Verlag: Piper

Ein Mord in Altusried stört Kommissar Kluftingers Kässpatzenessen: Ein Lebensmittelchemiker des Milchwerks wurde stranguliert. Mit eigenwilligen Methoden blickt der kantige Kommissar hinter die idyllische Fassade des Allgäus und deckt Verrat, dunkle Machenschaften und einen Skandal auf.

Kluftinger ist Kult. Die Bücher um den liebenswerten Ermittler verkaufen sich in Deutschland millionenfach. Kein Wunder, denn das Autorenduo Klüpfel & Kobr schafft den perfekten Spagat zwischen Humor und Spannung.

Sonst kostet euch das E-Book 10 Euro, heute bekommt ihr es auf Amazon für 1,99 Euro - eine absolute Empfehlung. Ich hab den ersten Band erst losgelassen, als ich damit durch war. Mittlerweile ermittelt Adalbert Ignatius Kluftinger in zwölf Fällen.

Die Blechtrommel

Erster Teil der Danziger-Trilogie. Die Folgebände heißen Katz und Maus und Hundejahre. Bild: Steidl.

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 23. April 2015 (im Original: 1959)

: 23. April 2015 (im Original: 1959) Autor: Günter Grass

Günter Grass Seiten: 777

777 Verlag: Steidl

Oskar Matzerath, ein hochintelligentes Kind, beschließt mit drei Jahren, nicht weiterzuwachsen, und betrachtet die Welt sarkastisch »von unten«. Seine Blechtrommel ist sein Ausdrucksmittel und Schutz, während sein schriller Schrei Glas zerspringen lässt. Als ungewöhnlicher, frei denkender Außenseiter beobachtet er das Danziger Kleinbürgertum im »Dritten Reich« scharfsinnig, ohne einzugreifen.

Die Blechtrommel ist der erste Roman von Günter Grass, der 1999 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Das Buch gehört zu den meistgelesenen Büchern der Nachkriegszeitliteratur und kostet euch heute bei Amazon nur 3,49 Euro in der digitalen Variante. Bei Thalia zahlt ihr vergleichsweise 11,99 Euro.

11 weitere Bücher warten auf euch

In den Kindle-Tagesangeboten findet ihr heute auch eine große Auswahl an Thrillern, historischen Romanen und Sachbüchern.

Alles Idioten!?: Endlich verstehen, wie andere ticken : Thomas Eriksons Selbst-Coaching-Buch zeigt humorvoll, wie man durch das Verständnis von vier Persönlichkeitstypen Missverständnisse vermeiden und sein Kommunikationsverhalten in Alltag und Beruf verbessern kann.

: Thomas Eriksons Selbst-Coaching-Buch zeigt humorvoll, wie man durch das Verständnis von vier Persönlichkeitstypen Missverständnisse vermeiden und sein Kommunikationsverhalten in Alltag und Beruf verbessern kann. Nacht unter Tag: In Val McDermids atmosphärisch dichtem Krimi „Nacht unter Tag“ ermittelt DCI Karen Pirie in zwei Fällen: Dem mysteriösen Verschwinden eines Bergarbeiters vor über 20 Jahren und der Entführung einer jungen Mutter samt Neugeborenem – und entdeckt allmählich eine schicksalhafte Verbindung zwischen den Cold Cases.

In Val McDermids atmosphärisch dichtem Krimi „Nacht unter Tag“ ermittelt DCI Karen Pirie in zwei Fällen: Dem mysteriösen Verschwinden eines Bergarbeiters vor über 20 Jahren und der Entführung einer jungen Mutter samt Neugeborenem – und entdeckt allmählich eine schicksalhafte Verbindung zwischen den Cold Cases. Wolfskrieg, Die Uhtred-Saga 11: In diesem historischen Abenteuer wird Uhtred von einer List aus Northumbrien gelockt, nur um in seiner Abwesenheit alles zu verlieren, was ihm lieb ist, wodurch er zu einem erbitterten Rachefeldzug gegen den grausamen Nordmann Sköll Grimmarson und seine Wolfskrieger gezwungen wird.

In diesem historischen Abenteuer wird Uhtred von einer List aus Northumbrien gelockt, nur um in seiner Abwesenheit alles zu verlieren, was ihm lieb ist, wodurch er zu einem erbitterten Rachefeldzug gegen den grausamen Nordmann Sköll Grimmarson und seine Wolfskrieger gezwungen wird. Leichenblume: Debüt einer preisgekrönten dänischen Thriller-Reihe: Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan und Kommissar Erik Schäfer geraten in ein düsteres Netz aus Geheimnissen, als eine gesuchte Mörderin mit beunruhigenden Informationen über Heloise Kontakt aufnimmt.

Debüt einer preisgekrönten dänischen Thriller-Reihe: Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan und Kommissar Erik Schäfer geraten in ein düsteres Netz aus Geheimnissen, als eine gesuchte Mörderin mit beunruhigenden Informationen über Heloise Kontakt aufnimmt. Was die Alten schon gecheckt haben und ich jetzt auch: Mein Leben als Altenpfleger: Das Buch ist gespickt mit Lebensweisheiten und Ratschlägen, die Marcel Mayr bei seinem Alltag als Altenpfleger mit auf den Weg gegeben wurden.

Weitere Tagesangebote findet ihr auf Amazon.

Hat euch heute etwas aus den Angeboten besonders angesprochen? Welche Genres mögt ihr am liebsten? Auf welches Buch seid ihr besonders gespannt? Kennt ihr vielleicht schon einige der vorgestellten Titel? Und was lest ihr aktuell? Wenn ihr Tipps oder Empfehlungen habt, teilt sie gerne mit uns – wir freuen uns darauf!