Kindle Angebote des Tages am 27.12.: Gegen Ende des Jahres wird es romantisch

Die heutigen Angebote gibt es heute für euch zwischen 99 Cent und 2,99 Euro. Bild: primestockphotograpy - stock.adobe.com

Die neuen Kindle-Angebote des Tages sind da! Acht Bücher sind im Angebot, zwischen 99 Cent und 2,99 Euro. Heute wird es romantisch, doch auch ein Psychothriller des Bestseller-Autors Mike Omer hat sich zwischen die Romane geschlichen.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Pfad deiner Träume (Große Liebe, rotes Land 8)

Mit einer Bewertung von 4,2 Sternen bei über 500 Bewertungen: Pfad deiner Träume von Lynne Wilding. Bild: More.

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 28.02.2020

: 28.02.2020 Autor: Lynne Wildling

Lynne Wildling Seiten: 543 Seiten

543 Seiten Verlag: More

Die junge Schauspielerin Vanessa Forsythe tauscht ihr glamouröses Leben in London gegen ein neues auf der abgelegenen Rinderfarm Amaroo in Australien, zusammen mit ihrem Ehemann Bren Selby. Doch Einsamkeit, Hitze, die Abneigung von Brens Familie und ein dunkles Geheimnis stellen ihr Glück auf eine harte Probe. Kann Vanessa in der australischen Wildnis ihr Glück finden – oder war der Neuanfang ein fataler Fehler?

Falls ihr die vorherigen Bände nicht gelesen habt, dann könnt ihr euch auf langes romantisches Abenteuer freuen. Diesen Roman gibt es heute für 2,49 € Cent bei Amazon als E-Book. Sonst zahlt ihr 8,99 €.

Ein Stern über Sylt: Ein Weihnachtsroman

Für alle, die Weihnachten noch nicht für beendet erklären: Ein Stern über Sylt von Ines Thorn. Bild: Aufbau Taschenbuch Verlag.

Genre: Weihnachtsroman

Weihnachtsroman Erschienen am : 19.09.2016

: 19.09.2016 Autor: Ines Thorn

Ines Thorn Seiten: 117 Seiten

117 Seiten Verlag: Aufbau Taschenbuch Verlag

Weihnachten auf Sylt – ein Traum, aber nicht für Thiemo. Mit seiner launischen Freundin Victoria reist er nach Kampen, um mit ihren reichen Freunden zu feiern. Zweifel an ihrer Beziehung wachsen, und in einem Moment der Verzweiflung bestiehlt er eine alte Frau. Doch statt ihn zu verurteilen, lädt sie ihn herzlich ein. Als Thiemo das Geld zurückbringt, erwartet ihn die größte Weihnachtsüberraschung seines Lebens …

Weihnachten ist vorbei, doch wer an der Weihnachtsstimmung bis Ende des Jahres festhalten möchte, ist mit diesem kurzen Roman gut bedient. Diesen Roman gibt es heute für 2,49 € Cent bei Amazon als E-Book. Sonst zahlt ihr 8,99 €.

All die funkelnden Sterne

Mark Sullivans Beststeller "Unter blutrotem Himmel" wurde in 37 Sprachen übersetzt. Vielleicht schafft es auch dieser Roman die Herzen der Leser und Leserinnen zu begeistern. Bild: Tinte & Feder.

Genre: Roman

Roman Erschienen am : 08.10.2024

: 08.10.2024 Autor: Mark Sullivan

Mark Sullivan Seiten: 634 Seiten

634 Seiten Verlag: Tinte & Feder

Uganda in den 1990ern: Warlord Joseph Kony entführt Kinder, macht sie zu Soldaten und schickt sie in seinen brutalen Krieg. Auch die brillanten Schüler Anthony und Florence werden verschleppt. Während Anthony in Konys dunkle Welt abgleitet, bleibt ihnen nur ihr Glaube, um zu überleben. Erst eine zufällige Begegnung lässt Hoffnung aufkeimen – ihre Liebe wird zur Kraftquelle auf dem schwierigen Weg in die Freiheit.

Der Roman ist inspiriert von einer wahren Geschichte. Mark Sullivan erzählt das epische Drama zweier Kindersoldaten und ihren Kampf ums Überleben. Diesen Roman gibt es heute für 0,99 Cent bei Amazon als E-Book. Sonst zahlt ihr 8,99 €.

Sag nur ein Wort

Nichts für Zartbesaitete: Der Psychothriller von Mike Omer. Bild: Edition M.

Genre: Psychothriller

Psychothriller Erschienen am : 14.05.2024

: 14.05.2024 Autor: Mike Omer

Mike Omer Seiten: 461 Seiten

461 Seiten Verlag: Edition M

Die achtjährige Kathy verschwindet spurlos – und taucht ein Jahr später traumatisiert wieder auf. Nur Kindertherapeutin Robin Hart kann zu ihr durchdringen. Doch Kathys verstörende Zeichnungen und Puppenspiele deuten auf eine Verbindung zu ungeklärten Mordfällen hin. War sie in den Händen eines Serienmörders? Als Kathy endlich spricht, geraten sie und Robin in tödliche Gefahr …

Mike Omer arbeitete bereits als Journalist, Spieleentwickler und Geschäftsführer von Loadingames. Seinen Psychothriller erhaltet ihr heute für 0,99 Cent bei Amazon als E-Book. Bei Thalia erhaltet ihr das Taschenbuch für 14,99 €

Auch diese Angebote warten auf euch

Vier weitere Bücher stehen heute zur Auswahl:

Hunger nach Freiheit (Wege des Schicksals 2) : Sommer 1941: Der junge Noah wird in die sowjetische Armee gezwungen, während seine große Liebe Jakobine in der besetzten Ukraine zurückbleibt – getrennt durch Krieg, Flucht und die ständige Gefahr, die sein Leben bedroht.

: Sommer 1941: Der junge Noah wird in die sowjetische Armee gezwungen, während seine große Liebe Jakobine in der besetzten Ukraine zurückbleibt – getrennt durch Krieg, Flucht und die ständige Gefahr, die sein Leben bedroht. Keeper of the Lost Cities – Das Exil (Keeper of the Lost Cities 2): Ein episches Fantasy-Abenteuer der preisgekrönten New-York-Times- und USA-Today-Bestsellerautorin Shannon Messenger. Die mitreißende Fortsetzung der fantastischen Reihe um Elfen, Freundschaft und Magie mit jeder Menge Spannung für Mädchen und Jungen ab 12 Jahren.

Ein episches Fantasy-Abenteuer der preisgekrönten New-York-Times- und USA-Today-Bestsellerautorin Shannon Messenger. Die mitreißende Fortsetzung der fantastischen Reihe um Elfen, Freundschaft und Magie mit jeder Menge Spannung für Mädchen und Jungen ab 12 Jahren. LIE ONCE MORE (Bellini-Clan New York 1) : Die Mafiaprinzessin Emilia flieht vor ihrer gewalttätigen Verlobung nach Kanada, wo sie mittellos auf den mächtigen Casino-Besitzer Ty trifft. Doch als ihre Vergangenheit sie einholt, werden beide in einen gefährlichen Machtkampf verwickelt.

: Die Mafiaprinzessin Emilia flieht vor ihrer gewalttätigen Verlobung nach Kanada, wo sie mittellos auf den mächtigen Casino-Besitzer Ty trifft. Doch als ihre Vergangenheit sie einholt, werden beide in einen gefährlichen Machtkampf verwickelt. Eine Prise Schicksal (Colorado Love 1): Nach einer Trennung strandet Zoey in der Kleinstadt Kingsgate, wo nicht nur der Ranchbesitzer Ace, sondern auch die Stadt selbst ihr Herz erobern – und ihre Rückkehr ins alte Leben infrage stellen.

Hat euch heute etwas aus den Angeboten besonders angesprochen? Welche Genres mögt ihr am liebsten? Auf welches Buch seid ihr besonders gespannt? Kennt ihr vielleicht schon einige der vorgestellten Titel? Und was lest ihr aktuell? Wenn ihr Tipps oder Empfehlungen habt, teilt sie gerne mit uns – wir freuen uns darauf!