Neu bei Steam: Eines der größten Free2Play-Spiele der Welt kommt endlich auf Steam

Das Sommerloch klopft langsam an die Tür – aber dennoch hat diese Steam-Woche noch einiges zu bieten. Mit Zenless Zone Zero springt eines der größten Free2Play-Spiele endlich auf Valves Plattform, und Square Enix legt mit seinem bislang ambitioniertesten 2D-Rollenspiel direkt nach.

Dazu gesellen sich Fußball-Tycoon, Radsport-Management und ein Stadt zerlegendes Monster – wie jeden Montag fassen wir alle wichtigen Neuerscheinungen für euch zusammen.

Das Highlight der Woche: Zenless Zone Zero

1:08 Zenless Zone Zero startet mit Update 3.0 auf Steam – der neue Trailer zeigt, was euch erwartet

Autoplay

Genre: Action-RPG | Entwickler: HoYoverse | Release: 17. Juni 2026 (Steam)

Fast zwei Jahre nach dem ursprünglichen Launch im Juli 2024 erscheint Zenless Zone Zero diese Woche endlich auf Steam. HoYoverse hält seine Schwergewichte traditionell eigentlich von Valves Plattform fern: Weder Genshin Impact noch Honkai: Star Rail haben es bisher dorthin geschafft. Wer bisher keine Lust auf den hauseigenen Launcher hatte, bekommt jetzt also seine Chance.

Im Kern ist ZZZ ein Action-Adventure, das euch in die Großstadt New Eridu schickt: Ihr kämpft euch in flotten Echtzeit-Gefechten durch Gegnerhorden, kettet Combos, Dodges, Parries und Chain Attacks aneinander und wechselt dabei fliegend zwischen euren Charakteren. Das Gesamtpaket ist typisch HoYoverse: hochglanzpolierte Anime-Optik und ein Cast voller exzentrischer Figuren, dazu Free2Play mit Gacha-Mechanik.

Der Steam-Start fällt mit dem großen Update 3.0 zusammen: Pünktlich zum Plattform-Debüt liefert HoYoverse die Version 3.0 »A Sleepwalker's Confession« nach, die mit der Region Roscaelifer und den neuen S-Rang-Agentinnen Velina und Norma frische Inhalte bringt. Eure Spielstände lassen sich plattformübergreifend übertragen, ihr müsst also nicht bei null anfangen.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 15. Juni

Pro Cycling Manager 26: Die Radsport-Management-Reihe kehrt mit der größten Generalüberholung seit Jahren zurück. Neu sind eine runderneuerte Saisonplanung mit Prioritätsstufen für Rennen und ein »Detailed Simulation«-Modus.

Dienstag, 16. Juni

City Car Driving 2.0 (Early Access): Der Nachfolger des bekannten Fahrschul-Simulators setzt auf die Unreal Engine 5 und schickt euch in eine Open World, in der jede Ampel und jedes Schild nach echten Verkehrsregeln platziert ist. Dynamisches Wetter, KI-Verkehr und eine realistische Fahrphysik sollen euch vom Anfänger zum Profi machen. Die Entwickler planen ein bis zwei Jahre Early Access.

COPA CITY: Statt eine Mannschaft auf dem Rasen zu coachen, organisiert ihr im selbsternannten ersten Fußball-Tycoon das gesamte Drumherum eines Spieltags – Infrastruktur, Fanzonen, Transport, Sicherheit und Verpflegung. Zum Start mit dabei sind lizenzierte Klubs wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Arsenal sowie Schauplätze wie das Maracanã in Rio.

0:45 »Spaß ist Pflicht«: Beim Fußball-Tycoon Copa City baut ihr, statt Tore zu schießen

Donnerstag, 18. Juni

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Das nächste Rollenspiel von den Octopath-Traveler-Machern lässt euch als Abenteurer Elliot durch vier Zeitalter reisen, um einen Fluch zu brechen. Echtzeit-Kämpfe mit bis zu zwei Waffen und Zelda-artige Dungeons treffen auf die mittlerweile ikonische HD-2D-Optik.

R-Type Tactics I • II Cosmos: Die rundenbasierten PSP-Klassiker aus dem R-Type-Universum bekommen endlich ihren West-Release – Teil 2 sogar erstmals außerhalb Japans. Geboten werden überarbeitete Grafik, Onlinemodi, mehrere Kampagnen sowie eine neue »Cosmos«-Nachgeschichte.

YOU ARE THE MONSTER (Early Access): Hier dreht ihr den Spieß um und zertrümmert als riesiges Kaiju eine ganze Stadt. Mit jeder Verwüstung levelt ihr auf und schaltet neue Fähigkeiten frei – doch je größer das Chaos, desto härter schlägt die Gegenwehr aus Polizei, Panzern und Luftangriffen zurück. Ein charmant chaotisches Ein-Mann-Indie-Projekt mit vier spielbaren Monstern zum Start.

Freitag, 19. Juni

Thank You For Your Application: Spürbar von Papers, Please inspiriert, schlüpft ihr in die Rolle eines Junior-Interviewers beim größten Konzern der dystopischen Stadt Aeropolis. Ihr wälzt Lebensläufe und Reports nach täglich wechselnden Kriterien und entscheidet über Annahme oder Ablehnung – während ihr nebenbei Miete zahlt und auf eure mentale Gesundheit achtet.

Das war's mit den Highlights dieser Steam-Woche! Was steht bei euch ganz oben auf der Liste – wagt ihr vielleicht den Sprung in die Welt von Elliots Zeitreise-Abenteuer? Fans von Secret of Mana und Chrono Trigger sollte es unter euch doch genug geben! Verratet es uns in den Kommentaren und viel Spaß beim Zocken!