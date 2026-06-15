»Ich bin zu alt« - ein Star der Harry-Potter-Filme hält die HBO-Serie für eine großartige Idee, glaubt aber nicht, dass seine Rückkehr wünschenswert wäre

Sirius Black bekommt in der HBO-Serie wohl ziemlich sicher einen neuen Darsteller.

Bei den Harry-Potter-Filmen sind viele sehr begabte Schauspieler in fantastische Rollen geschlüpft. Einer der bekanntesten unter ihnen war Gary Oldman, der ab »Der Gefangene von Askaban« in der Rolle von Harrys Patenonkel Sirius Black zu sehen war ... und ab »Der Orden des Phönix« dann nicht mehr, ähem.

Naja. Auf jeden Fall hat Gary Oldman kürzlich mit der Los Angeles Times gesprochen und kam in dem Interview auch auf seine Rolle als charismatischer Zauberer zu sprechen und damit auch auf die derzeit sich in Produktion befindliche HBO-Serie.

Dabei ist sich Oldman ziemlich sicher, für die Serie nicht in die Welt von Hogwarts zurückzukehren - obwohl es das Projekt lobend erwähnt.

2:04 Harry Potter: HBO zeigt endlich den ersten Trailer zur neuen Zauberer-Serie – und wir müssen nur noch bis Weihnachten warten!

Autoplay

»Eine großartige Idee«

Oldman scheint sehr positiv auf die neue Serie rund um Harry Potter zu reagieren. So erwähnt er die Serie lobend, von der auch er bisher wie wir alle nur den Trailer gesehen hat:

»Ich habe einen Trailer dafür gesehen und halte es für eine großartige Idee.«

Besonders gefällt Oldman die Chance, dass sie viel mehr Zeit in der Serie haben, die komplette Handlung der Bücher abzubilden, anstatt wie bei den Filmen die umfassende Geschichte jedes Buches auf wenige Stunden zu beschränken.

»Sie verfilmen das ganze Buch, was mir sehr gefällt, denn es gab viele wunderbare Details – bei den Kostümen und den Figuren –, die wir weglassen mussten, um die Geschichte in zwei Stunden erzählen zu können.«

Gerade im Falle seiner Rolle als Sirius Black wird es sehr interessant zu sehen, wie viel mehr wir über Harrys Paten so erfahren in der Serie. In den Filmen gab es etwa einen legendären Kontinuitätsfehler, da Sirius' Geschenk an Harry aus »Der Orden des Phönix« einfach rausgeschnitten wurde. Dabei handelte es sich um einen Spiegel.

Allerdings wird der Spiegel in »Die Heiligtümer des Todes« wieder wichtig, wo eine Scherbe des Spiegels in den Filmen dann auch auftaucht. Wie Harry an diese Scherbe gelangt ist, wird in den Filmen allerdings nie erklärt.

Zu alt für Harry Potter

Obwohl Oldman die HBO-Serie für eine gute Idee hält, sieht er sich selbst nicht dabei mitspielen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Schauspieler der Filme in den Serien zurückkehren. So wird etwa Warwick Davis sogar in der gleichen Rolle als Professor Flitwick wieder auftreten.

Bei einer derart prominenten Rolle wie Sirius Black wäre eine Rückkehr des inzwischen 68-jährigen Schauspielers jedoch überaus ungewöhnlich. Gary Oldman sagt auch selbst, dass er nicht glaubt, dass HBO die alten Schauspieler zurückholen will, und er obendrein zu alt dafür sei:

Ich glaube nicht, dass sie wollen, dass irgendjemand von uns aus den Filmen das Wasser trübt oder verwirrt. Außerdem bin ich zu alt.

Selbst wenn Sirius und seine ehemaligen Mitschüler wie Snape, Lupin oder Harrys Vater James in den Filmen allesamt älter waren als in den Büchern, wäre Oldman jetzt wohl wirklich kaum noch in der rechten Altersgruppe. Zumal es scheint, als würden die Macher der Serie sich beim Alter der Figuren wieder mehr an den Büchern orientieren.

In Frage käme höchstens eine völlig andere Rolle, aber auch das ist gemessen an Oldmans prominenter Funktion in den Filmen eher unwahrscheinlich.