Ein kleiner, aber feiner Trick für Windows-Notfälle, den jeder kennen sollte – inklusive mehr Tipps aus der Community!

Bei dieser Hilfestellung kommt die Windows-Funktion für mehrere Desktop-Oberflächen zum Einsatz.

Wenn ein Programm Ärger verursacht und das Drücken von Alt + F4 mal wieder von Windows ignoriert wird, eilt bei mir meist der Task-Manager zu Hilfe, um den entsprechenden Prozess per Rechtsklick darauf zu beenden.

Aber was, wenn selbst dieser Windows-Allrounder nicht mehr auf meine Klicks reagiert? Ein Fall, der bei mir zwar selten, aber gerade beim Spielen immer wieder mal vorkommt.

Meine bisherige Lösung, um die in diesem Artikel geht, habe ich euch zwar schon einmal vorgestellt. Aus aktuellem Anlass tue ich das aber erneut - auch dank vieler weiterer Tipps für solche Fälle euerseits!

Sie stammen aus den Kommentaren zum ersten Artikel, doch bevor wir sie uns den Trick genauer anschauen, vorab noch ein weiterer Lesetipp: Warum der Task-Manager längst nicht nur zum Beenden von Programmen gut ist, erfahrt ihr unter folgendem Link.

Der zweite Desktop eilt zur Rettung

Wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, spiele ich aktuell sehr gerne The Last Spell. Aber bei aller Liebe zu dem Spiel hakt es manchmal technisch. So kommt es etwa häufig vor, dass ich für meinen Geschmack viel zu lange auf das Laden (oder Beenden) des Levels warten muss.

Weitaus nerviger (und seltener) ist aber das, was mir gestern passiert ist: Das Spiel hat sich komplett tot geladen und beim Versuch, per Alt + Tab zum Windows-Desktop zurückzukehren, wurde ich stillschweigend von Windows ignoriert.

In solchen Fällen versuche ich mein Glück zunächst meist mit weiteren Tastenkombinationen:

Alt + F4 (beendet Programme)

(beendet Programme) Alt + Enter (wechselt zwischen dem Vollbild- und dem Fenstermodus)

(wechselt zwischen dem Vollbild- und dem Fenstermodus) Strg + Shift + Esc (öffnet den Task-Manager, um den Prozess manuell beenden zu können)

Manchmal kommt es aber so wie gestern vor, dass all das ohne die erhoffte Wirkung bleibt und meine Klicks im Task-Manager nicht registriert werden. Doch eine weitere Tastenkombination hat mir bislang immer geholfen, den nervigen Neustart des PCs per Strg + Alt + Entf zu verhindern:

Windows-Taste + Tab

Diese Tastenkombination zeigt euch nicht nur alle offenen Programme und Fenster an, sondern bietet euch auch die Möglichkeit, einen zweiten Desktop per Klick auf die Plus-Schaltfläche zu öffnen beziehungsweise Programme dort hinzuverschieben.

Lege ich das Fenster des Task-Managers nun wie im Slider-Bild oben zu sehen auf diesen zweiten Desktop und öffne ihn dort, kann ich den störenden Prozess wie gewünscht beenden. Das ist sehr praktisch!

Noch mehr Tipps von euch

Als mein Problem gestern auftrat, habe ich mich nicht mehr an die vielen zusätzlichen Tipps erinnert, die ihr in den Kommentaren zum ersten Artikel gegeben habt (an dieser Stelle übrigens vielen Dank dafür!). Ich nehme mir aber fest vor, das bei einem erneuten Auftreten zu ändern!

Die in meinen Augen aussichtsreichsten (und einfachsten) Tipps von euch zeigt die folgende Übersicht:

Strg + Alt + Entf drücken, sich abmelden und sich wieder anmelden (User VonGestern)

drücken, sich abmelden und sich wieder anmelden (User VonGestern) Windows-Taste + L drücken, um in den Sperrbildschirm zu kommen und den PC danach wieder entsperren (User SlasherOne)

drücken, um in den Sperrbildschirm zu kommen und den PC danach wieder entsperren (User SlasherOne) Den Task-Manager präventiv öffnen und in den Optionen via Zahnradsymbol so einstellen, dass er immer im Vordergrund ist (User tomjon)

ist (User tomjon) Den Task-Manager auf einen zweiten Bildschirm schieben, falls vorhanden (User Standeck)

schieben, falls vorhanden (User Standeck) Im Task-Manager per Tastatur zum störenden Prozess navigieren (entweder über die Pfeiltasten oder per Eingabe der ersten Buchstaben des Prozess-Namens, falls man ihn kennt) und ihn per Entf-Taste beenden (User Neumi und Subtra)

Nicht für seltene Notfälle, aber für den Browser-Alltag bestens geeignet ist dagegen die Tastenkombination, um die es im folgenden Artikel von Alana geht:

Strg + Shift + T ist der wichtigste Shortcut, den ihr wahrscheinlich nicht kennt

Jetzt seid ihr gefragt: Kennt ihr das von mir beschriebene Problem und möglicherweise noch andere Lösungen dafür, die im Artikel oben nicht auftauchen? Gibt es weitere Windows-Tricks, die man eurer Meinung nach kennen sollte und die sich leicht umsetzen lassen? Und was sind Tastenkombinationen, die ihr generell besonders praktisch oder hilfreich findet? Schreibt es gerne in die Kommentare!