Verkaufszahlen: PS4 vs. Xbox One vs. Switch - Xbox weiter hinter PS4, Nintendo Switch holt auf

Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte - nach diesem Motto pirscht sich Nintendo mit der Switch bei den Konsolen-Verkaufszahlen langsam, aber sicher an die Konkurrenz von Sony und Microsoft an. Dabei hat - trotz gestiegener Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr - die Xbox One gegenüber der PS4 wie gewohnt das Nachsehen.

Wie ComputerBase mit Bezug auf eine Studie des Marktforschungsinstituts IHS Markit berichtet, liegen die von IHS Markit recherchierten Absatzzahlen der Playstation 4 insgesamt bei der doppelten Menge gegenüber der Xbox One: Vom Release im November 2013 bis zum 31. März 2018 hat Sony laut IHS Markit rund 76,6 Millionen PS4-Konsolen verkauft, wohingegen Microsoft mit der Xbox One auf eine Zahl von 39,1 Millionen Exemplaren kommen soll.

Obwohl die Verkäufe der Xbox One damit die Erwartungen übersteigen und nach Informationen von Microsoft gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent zugelegt haben, liegt die Konsole auch weiterhin deutlich hinter Sonys Flaggschiff zurück. Die PS4 (samt Varianten) nähert sich übrigens langsam, aber sicher den Gesamtverkäufen der PS3 bis Ende 2017 an (86,9 Millionen Konsolen).

Nintendos Switch befindet sich derweil weiterhin im Aufwind: Bis Ende März 2018 brachte es die Konsole seit Release im März 2017 bereits auf 17,79 Millionen verkaufte Exemplare. Der japanische Konzern kündigte an, im zweiten Jahr nach Markteinstieg der Switch weitere 20 Millionen Konsolen absetzen zu wollen - trifft das ein, wäre die Switch dann in weniger als der Hälfte der Zeit genauso oft wie die Xbox One über die Ladentheke gegangen – die Xbox One brauchte seit Release im November 2013 viereinhalb Jahre für ihre 39,1 Millionen Verkäufe (laut IHS Markit).

