Kühlungs-Spezialist Noctua bringt seine erste All-in-One-Wasserkühlung raus – was ihr wissen müsst

Der 140mm Lüfter mit dem leicht zu merkenden Namen NF-A14x25 G2 wird auch einzeln verkauft. (Bildquelle: Noctua)

Der aus Österreich stammende Hersteller Noctua hat unter PC-Bastlern einen überaus guten Ruf. Verdanken tut Noctua das einer so hochwertigen Qualität. Auch die vergleichsweise hohe Preise und die unter anderen Umständen abschreckende Basisfarbe der Produkte, hält Nutzer nicht fern.

Bloß auf eine eigene AiO, eine All-in-One-Wasserkühlung also, mussten wir lange warten. Bis jetzt, denn auf der Computex 2025 wurde die Noctua-AiO endlich gezeigt. Erscheinen soll sie dann im ersten Quartal 2026.

Die Basis stammt von Asetek

Bevor die ambitionierte Eigenentwicklung Thermosiphon in noch unbestimmter Zeit auf den Markt kommt, startet Noctua eine Kooperation mit dem für AiOs bekannten Hersteller Asetek. Thermosiphon wurde zwar ebenfalls auf der Computex gezeigt, ist aber noch von der Serienreife entfernt.

Die Produkte von Asetek erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit und gelten als sehr zuverlässig. Noctua hat aber noch etwas an der Basisplattform Asetek G8 V2 herumgeschraubt. Und das in einem Bereich, wo der Hersteller sich am besten auskennt: der Lautstärke.

So sollen die Schwingungen und Geräusche der Pumpe durch eine dreilagige Schallisolierung und einen Massedämpfer minimiert werden. Dazu kommen drei Lautstärke- und Leistungsprofile für eure eigenen Vorlieben.

Optionaler Lüfter für RAM und Stromversorgung

Ein großer Punkt sind natürlich die von Noctua beigesteuerten Lüfter der AiO. Zum Einsatz kommen aktuelle Modelle, je nach AiO-Modell der NF-A14x25 G2 mit 140 mm oder der NF-A12x25 G2 mit 120 mm.

Noctua ist bekannt für seine besonders leisen Luftkühler. Jetzt will der Hersteller aus Österreich in den Markt für Wasserkühlung einsteigen. (Bildquelle: Noctua)

Das resultiert in drei verschiedenen AiO-Größen mit 240mm, 360mm oder 420mm Radiatorgröße. Das größte Modell setzt auf drei der 140mm-Lüfter, die anderen beiden auf 3x beziehungsweise 2x 120mm Lüfter.

Da bei einer AiO die hitzköpfigen Spannungswandler auf dem Mainboard sowie die RAM-Module und SSD-Slots nicht gekühlt werden und auch keinen Luftstrom eines Luft-Prozessorkühlers abbekommen, bietet Noctua optional auch einen 80mm Luftkühler mit Magnethalterung an.

Preise und Verfügbarkeit der Noctua Wasserkühlung

Auf der Messe nannte Noctua einen Marktstart zum ersten Quartal 2026. Allerdings wurden bisher keine Preise kommuniziert. Angesichts des restlichen Noctua-Portfolios würden wir jetzt aber kein Schnäppchen erwarten, sondern eher eine leistungsstarke AiO mit effizienten und ruhigen Lüftern.

Noch interessanter wird in unbestimmter Zeit Noctuas Thermosiphon, der mit einem Kühlmittel arbeitet, das im Prozessorblock verdampft und im Radiator wieder kondensiert. So soll der Kühler ohne bewegliche Teile auskommen, ohne dabei größer als eine normale AiO auszufallen – zumindest, wenn Noctua die aktuellen Probleme in der Entwicklung in den Griff bekommt.