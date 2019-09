Künstliche Intelligenz erzeugt seltsame Text-Adventures

Ein neuronales Netzwerk namens GPT-2, das Text generieren kann, der so aussieht, als stamme er aus dem Internet, wird für viele verschiedene Experiment verwendet. Eine beliebte Möglichkeit sind Text-Adventures, wie sie Spiele-Veteranen kennen. GPT-2 erstellt eine Geschichte und bietet dem Spieler pro Schritt drei seltsame Handlungsmöglichkeiten an. Eine Version eines Neuroscience-Studenten namens Nathan ist laut AIWeirdness besonders unterhaltsam, da sie auf die Eingaben des Spielers reagiert. Ein Spiel fing beispielsweise mit dieser Beschreibung an:

"Du schwebst im Raum, wie ein Ballon, und als du den Würfel fallen lässt, das X, verschwindet er in einer Wolke aus fettigem, schwarzem Rauch."

Wenn der Spieler dann per Befehl nach oben sieht, befindet er sich plötzlich in einem Labyrinth aus verschlungenen, kleinen Gängen, die alle gleich aussehen. Ein Schritt nach Norden bringt dann den Klassiker der Text-Adventures, einen Troll, zum Vorschein:

"Der Troll tritt von unter der Brücke hervor und blockiert deinen Weg. Du befindest dich auf der südlichen Seite des Spalts. Dem unendlichen Wunder, das Urbzig ist, wird zugenickt. Ein solider Regenbogen überspannt den Spalt."

Lobt Urbzig!

In den Artikel entscheidet sich die Spielerin sicherheitsheitshalber dazu, Urbzig zu loben und erhält Hinweise darauf, dass Zork zur Datenbank des Spiels gehört:

"Urbzig ist der Schutzheilige von Zork. Er ist der Pate von Zork, der Ort, an dem man Nachrichten epischen Ausmaßes erhält. Urbzig ist ein starker Mann ?alle."

Was das chinesische Schriftzeichen vor alle für eine Bedeutung hat, bleibt unklar. Auch Personen oder Gegenstände, die nicht vorhanden sind, erhalten eine Bedeutung, wenn der Spieler sie erwähnt. So stellt sich heraus, dass selbst Harry Potter nicht über den Regenbogen laufen kann und die Giraffe, die eben noch nicht da war, mit einem Visor ausgestattet ist und in den Rucksack passt. Weitere, seltsame Dinge beschreibt der Artikel bei AIWeirdness.