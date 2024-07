»Erinnert an Slay the Spire« - Hänno entdeckt neues Roguelike, das ihr aktuell kostenlos ausprobieren könnt

In Dungeon Clawler bekommt ihr eure Waffen, Rüstung und andere Items aus einem Greifautomaten.

Falls euch der beliebte Roguelike-Deckbuilder Slay the Spire gefallen hat, bekommt ihr von HandOfBlood vielleicht einen Tipp, der euch ähnlich begeistert. In einem neuen Video ist der Content Creator zumindest sehr angetan von einem Spiel namens Dungeon Clawler.

Das Spiel könnt ihr aktuell gratis als Demo auf Steam testen. Ein Early-Access-Release ist im vierten Quartal 2024 geplant.

Was ist Dungeon Clawler?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Es handelt sich im Grunde um einen Deckbuilder, allerdings werdet ihr in Dungeon Clawler keine tatsächlichen Spielkarten finden. Euer Deck besteht aus Items, die ihr euch mit einem Greifarm aus einem Automaten fischt.

Pro Zug dürft ihr zweimal mit der Greifkralle (daher auch der Name Clawler) versuchen, so viele eurer Items wie möglich aus dem Automaten zu angeln. Es gibt verschiedene Charaktere zur Auswahl, die ihre eigenen Sets an Items mitbringen.

Weitere Items erhaltet ihr als Belohnungen nach den Kämpfen, tauscht sie an Pachinko-Automaten gegen Münzen ein oder gewinnt sie bei den Minispielen.

Slay the Spire soll mit einem zweiten Teil fortgesetzt werden:

0:48 Slay the Spire 2: Erster Trailer zur Fortsetzung des Steam-Hits

Ähnliches gilt für Perks, die euch passive Boni verleihen. Da ihr immer nur aus einer zufälligen Auswahl an Items und Perks wählen könnt, entsteht bei jedem Spieldurchlauf ein etwas anderes Deck.

Auf den verschiedenen Ebenen unterwegs zum Endboss könnt ihr euren Weg selbst bestimmen. Manche führen euch an einem Händler, einem Schmied oder einem schwierigen Kampf vorbei. Außerdem gibt es kleine Rätsel, die ebenfalls Beute einbringen können.

Manche der Begegnungen sind auch optional und ihr müsst entscheiden, ob ihr ein paar Lebenspunkte riskiert, um noch ein mächtiges Item zu bekommen. Vielleicht geht ihr aber auch leer aus und die HP fehlen euch dann beim Boss.

Dungeon Clawler ist bei Weitem noch nicht perfekt, so bemerkt Hänno beispielsweise in seinem Video, dass es noch keine Soundeffekte gibt - dafür aber recht laute Musik.

Ihr könnt das Spiel kostenlos auf Steam ausprobieren. Wie hoch der Preis zum Early-Access-Start sein wird, ist aktuell nicht bekannt. Für Fans von Roguelike-Deckbuildern könnte HandOfBlood aber hier ein spannendes neues Spiel entdeckt haben.