Mit diesem neuen Laptop spielt ihr in 3D ohne lästige Brille

Acer hat einen Laptop vorgestellt, der Spielen in 3D auch ohne lästige Brille möglich macht. Dafür sorgt eine 3D-Technologie im Display selbst. Außerdem bekommt der Gaming-Laptop starke Hardware spendiert, damit ihr die Spiele in Echtzeit und in allen drei Dimensionen zum Laufen bringen könnt.

Der Laptop mit 3D-Technologie nennt sich Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition und wurde auf Acers next@acer -Event vorgestellt. Das spannende Feature wird dabei durch eine sogenannte Stereoskopie-Technologie im Display möglich gemacht. Dabei verfügt der Laptop über ein 15,6 Zoll großes 4K-Display auf dem eine spezielle Linse (Flüssigkristall-Lentikularlinse) angebracht ist, welche für den 3D-Effekt sorgt. Ihr könnt aber zu jedem Zeitpunkt zwischen 2D und 3D hin- und herschalten.

Softwareseitig sorgt die SpatialLabs True-Gaming-App dafür, dass unterstützte Spiele in Echtzeit von 2D in 3D konvertiert werden. Dafür nutzt die Software die Tiefeninformationen des Spiels. Laut Acer soll das zum Start des Laptops für mehr als 50 Spiele möglich sein. Die dritte Komponente ist Augen-Tracking. Das sorgt letztendlich dafür, dass der 3D-Effekt unabhängig von eurer Position zum Laptop realistisch aussieht.

Die Technik ist dem des New Nintendo 3DS im Grunde sehr ähnlich, nur dass der 3D-Laptop einen größeren Bildschirm hat und auch hardwarehungrige Spiele unterstützt.

Die Hardware kann sich sehen lassen

Damit der Gaming-Laptop die Spiele flott in 3D berechnen kann, hat er bis zu einen Intel-Core-9-Prozessor der 12. Generation verbaut. Dazu kommt eine Geforce RTX 3080 für Laptops sowie 32 GByte DDR5-4800 RAM. Für den Datenspeicher steht eine 2 TByte PCIe-NVMe-SSD bereit. Auch an Konnektivität sollte es bei einem Gaming-Laptop nicht mangeln. Darum ist hier Killer Wi-Fi 6E verbaut.

Als Anschlüsse bekommt ihr einen Thunderbolt-4-Port, zweimal USB 3.2 der zweiten Generation und einen HDMI-2.1-Port. Für die Kühlung sorgen zwei Lüfter im Inneren des Laptops, wovon einer ein Acer AeroBlade-Lüfter der fünften Generation ist. Mit den besonders dünnen Blättern kann dieser platzsparend im Gaming-Laptop arbeiten.

Preis und Verfügbarkeit

In Europa soll der 3D-Gaming-Laptop von Acer im September dieses Jahres erscheinen. Wenn ihr genügend Geld für den leistungsstarken Laptop auf den Tisch legt, könnt ihr direkt mit den 3D-Games loslegen. Mit 3.299 Euro ist der Spaß nämlich nicht gerade günstig.

Was haltet ihr von der Technologie? Glaubt ihr 3D-Spiele werden früher oder später den Durchbruch erleben, oder ist das nur eine teure Spielerei? Lasst es uns gerne wissen.