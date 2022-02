Wer kennt es nicht? Schnell mal Maus und Tastatur an den Laptop angeschlossen, noch das Ladekabel dran, weil der Akku gleich leer ist, nebenbei noch den externen Monitor angehängt und schon habt ihr eine große Schüssel Kabelsalat auf dem Schreibtisch.

Ein Unternehmen mit dem schwungvollen Namen Craob möchte damit Schluss machen. Sie haben den ersten Laptop komplett ohne Anschlüsse am Gerät entwickelt, wodurch ihr gar nicht erst in Versuchung kommt, kabelgebundene Peripherie anzuschließen. Das ultradünne Ultrabook nennt sich Craob X und sieht so aus:

Aufladen könnt ihr das Notebook mit einem kabellosen Netzteil laden. Das befestigt ihr per Magnetmechanismus an der Rückseite und schon lädt das Gerät. Ganz auf Anschlüsse müsst ihr aber auch beim Craob X nicht verzichten, diese befinden sich nämlich am magnetischen Netzteil. So sieht das im Einsatz aus:

Hier findet ihr unter anderem USB-A, USB-C, Thunderbolt, Klinkenstecker, SD-Kartenslot und mehr. So müssen die Anschlüsse nicht am Laptop selbst angebracht werden, wodurch das ultradünne Design möglich ist. Das Ultrabook wiegt nur 0,86 Kilogramm und ist gerade einmal 7 Millimeter dick.

Die Hardware kann sich sehen lassen, denn der Craob X verspricht flotte Komponenten:

Prozessor : Bis zu Intel Core i7-1280P (6+8 Kerne, 20 Threads)

: Bis zu Intel Core i7-1280P (6+8 Kerne, 20 Threads) Grafik : Intel Iris Xe Graphics G7

: Intel Iris Xe Graphics G7 Display : 4K/UHD+-Display, 13,3 Zoll

: 4K/UHD+-Display, 13,3 Zoll RAM : Bis zu 32 GByte LPDDR5

: Bis zu 32 GByte LPDDR5 SSD: Bis zu 2 TByte

Selbstverständlich ist der Laptop nicht für Spiele gemacht. Bei dem dünnen Design könnte es schwierig werden, die Wärme effektiv aus dem Gehäuse zu leiten. Wenn ihr nach einem passen Klapprechner für Spiele sucht, findet ihr die besten Gaming-Laptops 2022 hier.

Mit Cloud-Gaming-Diensten wie Geforce Now und einer schnellen Internetverbindung ist Spielen aber trotzdem möglich - ohne zusätzliche Wärmeentwicklung. Wie gut sich das 3080-Abo von Nvidia schlägt, haben wir hier für euch getestet:

Ist die Zukunft der Laptops kabellos?

Die Vorteile des anschlusslosen Designs sind klar: Der Laptop ist sehr dünn und leicht und eignet sich deshalb hervorragend für Reisen. Außerdem ist es wahrscheinlich sehr fummelig, Geräte an den magnetischen Lader anzuschließen, weshalb ihr angeregt werdet, kabelloses Equipment zu nutzen.

Das Konzept ist nicht für jeden sinnvoll. Wenn ihr viele kabelgebundene Geräte nutzt, wollt ihr diese vielleicht nicht wegen eines neuen Laptops neu kaufen. Zusätzlich ist es oftmals schlicht einfacher, Peripherie direkt an den Laptop anzuschließen.

Die meisten Peripheriegeräte gibt es auch als kabellose Version, das Laden des Akkus funktioniert auch ohne Anschluss und dank der Cloud und schnellem Internet, können wir auf Speichermedien weitestgehend verzichten.

Laut der offiziellen Webseite soll der Laptop in Kürze erscheinen, wann genau, ist aber ungewiss. Auch zum Preis gibt es noch keinerlei Informationen.

Was haltet ihr von dem kabellosen Laptop? Ist das eine sinnvolle Designentscheidung oder einfach nur unpraktisch im Alltag? Lasst es uns gerne wissen.