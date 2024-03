Leak durch YouTube: Das soll der echte Name der Nintendo Switch 2 sein

Hat YouTube etwa den Namen von Nintendos neuer Konsole verraten? (Bild: Popov - adobe.stock.com)

Wenn wir von Nintendos Switch-Nachfolger sprechen, dann meistens unter dem Synonym Switch 2. Erst vor rund vier Wochen wurde bekannt, dass die Konsole wohl nicht mehr 2024 kommt.

Nun ist im Internet der Screenshot einer Umfrage auf YouTube aufgetaucht, die einen möglichen Namen der Switch 2 nennt.

So könnte die Switch 2 heißen

Das ist passiert: Auf dem Screenshot zur YouTube-Umfrage wird folgende Frage gestellt: Welche dieser Produkte würden Sie kaufen?

Die Antworten lauten wie folgt und geben einen möglichen Namen der Switch 2 preis:

Playstation 5

Xbox Series X

Switch Attach

None of the above

Zu sehen ist der Screenshot auch in diesem Post auf X/Twitter:

Der Name »Switch Attach« sorgt nun online für Spekulationen. Der allgemeine Tenor: Die Leute sind vom möglichen Namen nicht begeistert.

Wie viel ist am Gerücht dran?

Das lässt sich momentan schwer sagen, da es sich nur um einen Leak handelt.

Der User zachtheperson sieht es relativ gelassen. Er behauptet, YouTube erfindet immer wieder Produkte als Teil der Antworten seiner Umfragen.

Der Original-Poser namens Red_Guy, von dem der Screenshot stammt, sieht das anders. Er glaubt daran, dass Switch Attach echt sein könnte, denn sowohl die Namen der Switch Lite als auch der Switch OLED wurden laut ihm auf dieselbe Weise geleakt.

Wie immer gilt: Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen. Solange Nintendo keinen offiziellen Namen verkündet, ist nichts gewiss.

Wäre Switch Attach ein Name, mit dem ihr euch anfreunden könntet? Was haltet ihr davon? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.