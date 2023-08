Bye, bye Leuchtstoffröhre: Die EU schafft dich ab – aber wie leuchten wir jetzt weiter?

Alles hat ein Ende, auch die Leuchtstoffröhre. (Bild-Quellen: Pavlo Vakhrushev und Mario Hoesel über Adobe Stock)

Es ist so weit: Die altgediente Leuchtstoffröhre wird abgeschafft.

Ab dem 25. August, also noch diesen Monat, werdet ihr klassische Leuchtstoffröhren nicht mehr in den Händlerregalen finden. Denn ab diesem Stichtag dürfen keine neuen Leuchtstofflampen auf den EU-Markt kommen.

Man wolle Leuchtmittel abschaffen, die giftige Stoffe wie Blei oder Quecksilber enthalten, wie lightcycle.de oder br.de berichten.

Habt ihr die betreffenden Lichter verbaut, dürft ihr sie weiterhin nutzen. Nur neue Leuchtstofflampen werdet ihr in Europa keine mehr kaufen können.

Welche Lampen gibt's bald nicht mehr im Handel?

Die Regelung betrifft sogenannte Leuchtstofflampen des Typs T5 und T8. Im Sprachgebrauch ist auch häufig von Leuchtstoff- oder Neonröhren die Rede. Gemeint sind lineare Lampen dieser Bauart. Solche linearen Lampen haben eine länglich, schmale Form. Im Gegensatz beispielsweise zu Glühbirnen, die rund oder kugelförmig sind.

Der Verkauf kreisförmiger Leuchtstofflampen des Typs 5 wurden bereits im Februar des laufenden Jahres eingestellt, wie ihr in der nachstehenden Grafik sehen könnt.

Im nächsten Schritt werden Hochvolt- und Niedrigvolg-Halogenlampen abgeschafft. (Bild-Quelle: licht.de)

Was sind Leuchtstofflampen des Typs T5 und T8 eigentlich? Der Buchstabe »t« steht für »tube« (zu Deutsch: Röhre). Die Ziffer bezeichnet den Durchmesser der Leuchtröhre, gibt diesen in Achtelzoll an.

Was ist ein Achtelzoll? Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimetern. Ein Achtelzoll sind dann 3,175 Millimeter. Wir haben euch das nachstehend für die von der Regelung betroffenen Lampen ausgerechnet.

Durchmesser der Leuchtröhre (Millimeter) Durchmesser der Leuchtröhre (Achtelzoll) Lampentyp T5 16 Millimeter 5 Achtelzoll Lampentyp T8 26 Millimeter 8 Achtelzoll

Was steckt hinter der Regelung & gibt es Licht-Alternativen?

Grundlage der neuen Regelung ist die RoHS-Richtlinie der Europäischen Union. »RoHS« steht für »Restriction of Hazardous Substances Directive« (übersetzt: Richtlinie zur Beschränkung bei Verwendung gefährlicher Stoffe).

Wer sich mit den Richtlinien im Original-Wortlaut befassen möchte, kann die dazugehörigen Unterlagen online abrufen.

Heller als jede Leuchtröhre: die Imalent MS18.

Sollten eure Leuchtstoffröhren schlapp machen und ihr auf der Suche nach einem brauchbaren Ersatz sein: Sogenannte Retrofit-LEDs wurden extra dafür entwickelt, um eine Alternative für beispielsweise Leuchtstofflampen darzustellen. Auf beleuchtungdirekt.de werden euch weiterführende Informationen zu Retrofit-LEDs dargereicht.

Sind in eurem Haushalt viele Leuchtstoffröhren verbaut - oder setzt ihr längst auf neuere Leuchten? Findet ihr das Verkaufsende von Neonröhren gerechtfertigt, oder vermisst ihr linearen Leuchtstoff schon jetzt? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.