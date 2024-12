Noch vor der CES: LG zeigt schon jetzt neuen Monitor, der auf gleich zwei Arten besonders ist

Der LG 45GX990A ist der erste biegbare 45-Zoller. (Bildquelle: LG)

In rund einer Woche ist es so weit: Die Consumer Electronics Show lädt mal wieder nach Las Vegas ein. Die CES 2025 gilt traditionell als Auftakt in das kommende Technikjahr, sodass sich auch in dieser Ausgabe der Messe wieder zahlreiche Hersteller einfinden. Vom 7. bis zum 11. Januar werden also mal wieder zahlreiche neue Produkte vorgestellt.

Mit von der Partie ist auch das südkoreanische Unternehmen LG, das mit einigen Monitoren auf der CES 2025 zugegen sein wird – darunter das 45GX990A genannte Modell. Dieser Bildschirm will sich durch zwei Punkte auszeichnen:

So handelt es sich der LG-Pressemitteilung zufolge um den ersten »biegsamen 5K2K-OLED-Monitor« der Welt. Gewissermaßen könnt ihr den Bildschirm von einem flachen zu einem Curved-Display umfunktionieren; die maximale Krümmung soll bei 900R liegen.

Die Auflösung »5K2K« bezeichnet indes 5.120 x 2.160 Pixel – die Vertikale kennt ihr bereits von der 4K-Auflösung, während die 5.120 Pixel in der Breite den Monitor zu einem Widescreen-Bildschirm im 21:9-Format erheben.

Die Wahl des Formats biete laut dem Hersteller eine bessere Kompatibilität als 32:9, erhöhe aber dafür die Immersion im Vergleich zu gängigen 16:9-Bildschirmen. Zusätzlich hierzu erklärt LG, dass der 45GX990A über ein verbessertes RGWB-Panel verfügen soll, das die Textlesbarkeit verbessert.

Anderweitig soll der LG 45GX990A auch über einen nicht näher definierten Dual-Mode verfügen. Dieser erlaubt es euch, per Knopfdruck zwischen unterschiedlichen Kombinationen an Auflösung und Bildwiederholrate hin- und herzuschalten. Genaue Details zu den Optionen nennt LG allerdings nicht.

Dafür nennt das Unternehmen in der Pressemitteilung die Unterstützung von Nvidia G-Sync und AMD FreeSync, was sich mittlerweile insbesondere in hochpreisigen Bildschirmen als Standard etabliert hat.

Bei den Anschlüssen ist bisher bekannt, dass HDMI 2.1 ebenso wie DisplayPort 2.1 unterstützt wird. Ebenso ist ein USB-C-Anschluss an Bord, der über Power Delivery mit bis zu 90 Watt verfügt.

Ein Preis und ein Releasedatum werden bislang nicht genannt. Diese Details dürften ebenso wie weitere technische Daten zur CES 2025 folgen.