LG stellt flexibles 4K-Display vor, das Sound ohne Lautsprecher erzeugt

LG Display wird auf der digitalen CES 2021 (Consumer Electronics Show, 11. bis 14. Januar) sein erstes biegsames 4K-Display mit integriertem Sound vorstellen. Klingt unspektakulär? Der Ton soll dabei nicht aus gewöhnlichen Lautsprechern kommen, sondern vom Bildschirm selbst erzeugt werden.

Das Display ist zudem nicht einfach nur gebogen, sondern lässt sich je nach Wunsch, per Knopfdruck, in einen flachen Fernseher oder in einen gebogenen Gaming-Monitor verwandeln (via 4K Filme).

Völlig neu ist das Konzept biegsamer Displays dabei nicht. Bereits vor über sechs Jahren hatte LG im Rahmen der Internationalen Funkausstellung, kurz IFA, einen flexiblen OLED-Fernseher vorgestellt:

Die technischen Details

Display

Das Display misst 48 Zoll, das entspricht einer Diagonale von 122 Zentimetern (rund 106 Zentimeter breit, 60 Zentimeter hoch). Da es sich vor allem an Spieler richtet, verspricht LG Display eine Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden.

Außerdem kommt der Monitor mit Unterstützung für VRR (Variable Refresh Rate) im Bereich von 40 bis 120 Hertz. Es handelt sich demnach um ein 120-Hertz-Display, welches die UHD-Auflösung (aller Voraussicht nach 3.840 x 2.160 Pixeln) wiederum über HDMI 2.1 realisiert.

Per Knopfdruck kann zwischen flachem Monitor und gebogenem Display mit einem Krümmungsradius von 1.000R gewählt werden.

Sound

Daneben ist das 48-Zoll-OLED-Display mit der sogenannten COS(Cinemativ Sound OLED)-Technologie ausgestattet. Das bedeutet, es benötigt keine klassischen Lautsprecher, sondern erzeugt Töne durch Vibration - dazu versetzen Aktuatoren das Display in Schwingung. Der Sound kommt also nicht mehr von den Seiten, sondern direkt aus dem Monitor!

Wann kommt der Monitor und was kostet er?

Zum genauen Releasedatum gibt es bislang keine Angaben. Im Rahmen der CES 2021 soll es aber weitere Details geben. Bereits am 4. Januar 2021 will LG Display auf dem eigenen Youtube-Kanal aber ein Video bereitstellen, welches das Display in Aktion zeigt.

