Endlich günstige OLED-TVs und -Monitore? LG gibt eine zusätzliche Milliarde für die OLED-Produktion aus

LG Display wird mehr OLED-Panels produzieren. (Bild: monticellllo - adobe.stock.com)

OLED-TVs gehören immer noch zu den teuersten Fernsehern, die man kaufen kann. Vor allem im Einsteigerbereich müssen Interessenten meist zu LCDs greifen, da es dort schlichtweg keine OLED-Geräte gibt.

Das könnte sich in wenigen Jahren allerdings ändern. Wie The Korean Times schreibt, kurbelt LG Display die eigene Produktion an.

Mehr OLED-Panels für alle

Das ist passiert: Laut der Zeitung wird LG Display insgesamt 1,2925 Billionen Won (971 Millionen US-Dollar) durch eine Kapitalerhöhung aufbringen und dieses Kapital in sein OLED-Geschäft investieren, um die wachsende Nachfrage nach modernen Display-Produkten zu befriedigen.

Das betrifft die folgenden drei Produktkategorien:

TVs

Monitore

Laptops

Bedeutet das endlich günstige OLEDs?

Ein Sprecher von LG Display sagte zur Korean Times:

Ab 2024 dürfte der große Bereich seinen Kundenstamm erweitern, und der mittlere Bereich plant den Beginn der Massenproduktion von OLED-Produkten für IT-Geräte. Im Small-Scale-Bereich erwarten wir aufgrund der erweiterten Produktionskapazitäten im Jahr 2023 einen Anstieg des Liefervolumens.

Übersetzt heißt das so viel wie: LG plant, OLED-Panels für fast jede Art von Anwendungsfall zu produzieren.

Warum kurbelt LG Display die Produktion jetzt an?

Zum einen, so vermutet What Hi-Fi, liegt das daran, dass das Unternehmen nach sieben verlustreichen Quartalen in Folge nun ein Quartal mit Gewinn erlebt hat. Der Fernsehmarkt befindet sich in einer Sonderposition, da die Verkaufszahlen während COVID-19 rapide gestiegen sind, sich seither aber im Sinkflug befinden. Kurzum: Der TV-Markt scheint sich langam zu erholen, was LG als Signal versteht.

Andernteils produziert LG Display OLED-Panels auch für andere Firmen, wie zum Beispiel seit neuestem für Samsung. Hinzu kommen neben Sony, Philips, Panasonic, Hisense auch Laptop- und Monitor-Hersteller, die allesamt von der erhöhten Produktionskapazität profitieren.

Gemäß der Korean Times plant LG Display dieses Jahr zwanzig Prozent mehr OLED-Panels als letztes Jahr zu produzieren. Das könnte bedeuten, dass ab nächstem Jahr die Hersteller mehr OLEDs im Sortiment haben, vielleicht auch endlich günstigere TVs.

Seid ihr Besitzer eines OLED-TVs oder -Monitors? Oder spekuliert ihr darauf, dass die Geräte günstiger werden?