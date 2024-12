Lidl-Tablet für 80 Euro im Preis-Check: So gut ist das Angebot vom Discounter

Für 80 Euro werdet ihr nur schwer ein besseres 10-Zoll-Tablet finden.

Wer bis jetzt nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen hat, findet bei Lidl ab Montag, den 23. Dezember noch einige »Last minute Geschenke« in den Filialen. Unter anderem verkauft der Discounter dann ein günstiges Tablet von Vale für 80 Euro.

Wichtig: Das Angebot gilt laut Lidl nur in der Filiale und nicht im Onlineshop.

Besonders interessant am »Vale V10E LTE-464« ist der Preis. Für deutlich unter 100 Euro könnte es beispielsweise als Erstgerät für Kinder oder Senioren eine lohnenswerte Anschaffung sein, genauso für Haushalte, die einfach ein günstiges Tablet suchen. Ich ordne das Angebot für euch ein.

Preis: 79,99 Euro

10,1 Zoll großes Display mit HD-Auflösung (1.280 x 800 Pixel)

64 Gigabyte Speicherplatz - erweiterbar per MicroSD-Speicherkarte

4 Gigabyte Arbeitsspeicher

Achtkern-Prozessor mit bis zu 1,6 Gigahertz

Akku mit 4.000 Milliamperestunden Kapazität

Kopfhöreranschluss (3,5 Millimeter)

USB-C-Anschluss

WLAN, Bluetooth und Mobilfunkmodul (LTE)

Speicherkartensteckplatz (MicroSD)

Betriebssystem Android 13

Abmessungen: 24 x 13 x 1 Zentimeter

Qualität

Beim Vale-Tablet von 2023 handelt es sich um ein einfaches Einstiegs-Tablet . Das spiegelt sich auch in der technischen Ausstattung wider.

. Das spiegelt sich auch in der technischen Ausstattung wider. Höherpreisige Geräte bieten im direkten Vergleich ein besseres Display, größeren Akku, mehr Arbeitsspeicher und einen schnelleren Prozessor . Zudem gibt es bereits Android 15, das Lidl-Tablet läuft jedoch mit dem zwei Jahre alten Android 13. Wie es mit Updates aussieht, ist nicht bekannt.

. Zudem gibt es bereits Android 15, das Lidl-Tablet läuft jedoch mit dem zwei Jahre alten Android 13. Wie es mit Updates aussieht, ist nicht bekannt. Das Lidl-Tablet bietet in seinem Preissegment aber auch sehr positive Eigenschaften. Neben WLAN und Bluetooth ist LTE an Bord . Mit einer passenden SIM-Karte könnt ihr also auch unabhängig vom WiFi ins Internet.

. Mit einer passenden SIM-Karte könnt ihr also auch unabhängig vom WiFi ins Internet. Der Speicher ist mit 64 Gigabyte zwar nicht üppig, kann aber einfach mit einer preiswerten Speicherkarte erweitert werden. Zudem hat das Tablet noch einen Anschluss für Kopfhörer. Diese sind beispielsweise im Bereich »Kinderkopfhörer« mit entsprechender Lautstärkebegrenzung noch weitverbreitet. Zudem gibt es zwei Kameras für Schnappschüsse und für Videotelefonate.

Leistung

Von der Leistung eines so preiswerten Tablets dürft ihr nicht zu viel erwarten. Der Prozessor siedelt sich in der unteren Mittelklasse an, der Arbeitsspeicher liegt mit vier Gigabyte ebenfalls im unteren Bereich.

Was bedeutet das im Alltag? Anspruchsvolle Spiele, Videoschnitt oder Co. sind bei diesem Gerät nicht empfehlenswert. Es würde schnell an seine Leistungsgrenzen stoßen.

Allerdings reicht die technische Ausstattung des Gerätes meiner Einschätzung nach für einfache Tätigkeiten vollkommen aus: Video- und Musik-Streaming, kleine Spiele, Surfen im Internet oder Onlineshopping - das alles ist problemlos möglich.

Preis-Leistungs-Verhältnis und Alternative

Die unverbindliche Preisempfehlung des Vale-Tablets liegt bei 150 Euro, bei anderen Händlern bezahlt ihr aktuell noch mindestens 106 Euro (inklusive Versandkosten). Somit ist das Angebot also richtig gut, denn ihr spart mindestens 26 Euro im Preisvergleich.

Im Vergleich mit anderen Tablets in diesem Preisbereich schlägt sich das Vale-Tablet ebenfalls tapfer, nicht zuletzt durch das verbaute Mobilfunkmodul, für das andere Hersteller häufig einen spürbaren Aufpreis verlangen. Ein 10-Zoll-Gerät mit besserer Ausstattung für 80 Euro zu finden, wird sehr schwierig.

Mehr zum Thema Die unnötigste Funktion bei Tablets schalte ich sofort ab - so leicht könnt ihr Zeit sparen und Nerven schonen von Duy Linh Dinh

Eine mögliche Alternative ist das beliebte Amazon Fire HD 10-Tablet. Es bietet ein schärferes Display, einen schnelleren Prozessor und eine höher aufgelöste Frontkamera für Videochats. Dafür gibt es jedoch kein LTE und etwas weniger Arbeitsspeicher (3 Gigabyte), zudem kostet es knapp 20 Euro mehr.

Das Amazon-Tablet punktet auch durch eine sehr umfassende Kindersicherung für Eltern. Zusätzlich bietet Amazon mit Amazon Kids+ noch ein interessantes (kostenpflichtiges) Angebot für Kinder an, inklusive Bücher, Serien und Lerninhalten. Als reines Kinder-Tablet wäre es dadurch meiner Meinung nach eine etwas bessere Wahl.

Zielgruppe

Als Zielgruppe für das Vale-Tablet stehen prinzipiell alle Nutzer im Fokus, die das Tablet vor allem zum Surfen oder Streaming nutzen möchten – oder auch für kleine Spiele. Interessant ist es meiner Meinung nach aber durchaus als erstes Tablet für Kinder oder Senioren.

Wer hohe Ansprüche an die Leistung hat und leistungshungrige Games spielen oder Anwendungen wie Videoschnitt machen möchte, sollte zu einem teureren Gerät greifen.

Empfehlung

Mit dem Lidl-Angebot könnt ihr aus meiner Sicht nicht viel verkehrt machen, wenn ihr ein preisgünstiges, einfaches Alltags-Tablet sucht und keine großen Ansprüche an die Leistung habt. Der Preis ist mit 80 Euro wirklich fair, vor allem im Vergleich mit den Angeboten anderer Händler.

Habt ihr das Angebot von Lidl gesehen und interessiert euch selbst für das günstige Tablet? Oder gebt ihr bei Tablets lieber mehr Geld aus und kauft euch leistungsfähigere Geräte? Teilt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.