Logitech MX518 - Mausklassiker kehrt mit moderner Technik zurück!

Vor fast 14 Jahren, im April 2005, erschien die Logitech MX518 - eine Gaming-Maus, die bis heute vielen als einer der besten Vertreter ihrer Art gilt und unsere damalige Maus-Bestenliste im Sturm eroberte. Jetzt legt Logitech diesen Klassiker neu auf und bringt die MX518 mit verbessertem Sensor und aktueller Technik zurück.

Während die originale MX518 einen optischen Sensor mit maximal 1.600 dpi besaß, der sich mittels Buttons vor und hinter dem Mausrad in drei Stufen (400/800/1600 dpi) regeln ließ, nutzt die neue MX518 den aktuellen, optischen Hero-Sensor (ein von Logitech stark modifizierter Pixart PMW3366) mit maximal 16.000 dpi, der sich in allen aktuellen Gaming-Mäusen von Logitech findet und in der Pixart-Variante auch von vielen anderen Herstellern eingesetzt wird.

Die Taster zur dpi-Umschaltung um das Mausrad sind nun frei programmierbar und sollen langlebiger sein als beim Original von 2005. Die Ergonomie (nur für rechte Hände) bleibt aufgrund identischer Gehäusemaße wie bei der Urvariante, die USB-Abfragerate steigt wie heute gewohnt auf 1.000 Hz, der Anschluss erfolgt per USB-Kabel.

Laut Logitech besitzt die G MX518 folgende Features:

HERO 16K-Sensor mit bis zu 17K FPS und 400+IPS bei 100 bis 16.000 DPI

32Bit-ARM-Prozessor mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 1ms

Verbindung: USB-Kabel

acht programmierbare Tasten

integrierter Speicher

Support für Logitech Gaming Software (LGS) und Logitech G HUB

Äußerlich unterscheidet sich die Neuauflage der Logitech MX518 kaum vom Vorgänger - lediglich das alte Logitech-Logo wurde durch das Symbol der Logitech G-Serie ersetzt und die Oberfläche ist nun einheitlich matt-grau. Wer den wiederbelebten Maus-Klassiker selbst ausprobieren möchte, sollte das bereits tun können: Verkaufsstart der neuen MX518 ist laut Logitech ab sofort zum Preis von 60 Euro – wir haben bislang aber noch keinen Händler mit Lagerbestand gefunden.

