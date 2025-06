macOS 26 Tahoe: Apple bringt clevere Features und ein komplett überarbeitetes Design auf den Mac

Mit macOs Tahoe 26 bringt Apple zahlreiche Neuerungen für alle Macs.

Wie zuvor erwartet, hat Apple die Worldwide Developer Conference (kurz: WWDC 2025) genutzt, um umfangreiche Änderungen an den verschiedenen Betriebssystemen vorzustellen. Das betrifft auch alle Macs, die dank macOS Tahoe 26 eine ganze Fülle an neuen Features erhalten.

Neues Design, verbesserte iPhone-Integration und KI

Nachdem es im Vorfeld der WWDC 2025 schon zahlreiche Gerüchte und Leaks gab, lesen sich die Neuerungen zwar weniger überraschend, aber dennoch ziemlich umfangreich.

Der Namenswechsel von macOS 16 auf macOS 26 mit dem Zusatz »Tahoe« war ebenfalls schon bekannt und soll für einen großen Schritt für das beliebte Betriebssystem der Apple-PCs stehen.

Liquid Glass: Ähnlich wie bei iOS 26 und iPadOS 26 ist dabei das überarbeitete Design besonders auffällig. Apple spricht dabei von einer »Liquid Glass«-Ästhetik, die nicht zufällig an das Interface der Apple Vision Pro erinnert.

Menü, Dock und Siedbars sollen dadurch eleganter wirken. Zudem kann das Design mit eigenen App-Icons, Ordnerfarben und Emojis sowie dem anpassbaren Kontrollzentrum auf die eigenen Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer zugeschnitten werden.

iPhone-Integration: Eine der größten Apple-Stärken ist das Öko-System, bei dem viele Geräte des Herstellers aus Kalifornien eng zusammenarbeiten. Mit macOS 26 soll etwa die Integration des iPhones noch stärker unterstützt werden.

Über die neue Telefon-App können eingehende Anrufe direkt auf dem Mac beantwortet werden. Dabei stehen alle Features zur Verfügung, die auch auf dem iPhone geboten werden.

Mit den sogenannten »Live Activities« werden zudem Benachrichtigungen vom iPhone in der Menüleiste des Macs angezeigt.

Apple Intelligence: Auf einer Keynote im Jahr 2025 darf KI natürlich nicht fehlen und so hat Apple eine Reihe von Neuerungen für Apple Intelligence vorgestellt:

Live Translation: Automatische Übersetzungen in Nachrichten, FaceTime & Telefon

Automatische Übersetzungen in Nachrichten, FaceTime & Telefon Intelligentere Shortcuts : KI-gestützte Automatisierung und Text-/Bildgenerierung

: KI-gestützte Automatisierung und Text-/Bildgenerierung Genmoji & Image Playground : Personalisierte Emojis und kreative Bildstile

: Personalisierte Emojis und kreative Bildstile Produktivität: KI erkennt Aufgaben in Inhalten (z. B. in E-Mails) und erstellt Erinnerungen

Auch die Spotlight-Suche wird mit macOS 26 intelligenter. Viele Aktionen wie das Versenden von Nachrichten sollen direkt über Spotlight möglich sein. Zudem wird Spotlight Suchergebnisse nach Relevanz für den jeweiligen User sortieren.

Apple Games: Seit ein paar Jahren arbeitet Apple daran, macOS auch für Spieler interessant zu machen. Der nächste Schritt auf diesem Weg ist die neue Apple Games-App als Zentrale für Spiele.

Diese bietet ein Overlay mit Einstellungen, Chats und Einladungen, das direkt im Spiel geöffnet werden kann. Obendrein wurden eine Reihe von Spielen vorgestellt, die in Zukunft auch auf dem Mac spielbar sein sollen. Dazu zählen Cyberpunk 2077, Crimson Desert, InZOI, Cronos: The New Dawn und viele weitere.

Und sonst? Weiterhin hat Apple auch noch Verbesserungen für Safari, Messages, FaceTime, Fotos und mehr vorgestellt. Auch hier steht die neue Design-Sprache im Vordergrund.

macOS Tahoe 26 ist ab sofort für Entwickler verfügbar und soll im Juli 2025 auch als Public Beta zur Verfügung stehen. Der finale Release ist dann für den Herbst 2025 geplant.

Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das neue Design so gefällt.