Wer in den letzten Jahren einen PC selbst zusammengestellt und ein Mainboard ausgesucht hat, wird beim Blättern durch die diversen Produktseiten zu Platinen gemerkt haben, dass deren Standardfarbe Schwarz ist. Andere Farben bilden eher die Ausnahme und klassisches Grün gibt es so gut wie nicht mehr - außer bei Supermicro vielleicht.

Aber warum ist Grün überhaupt die traditionelle Farbe von Leiterplatten, warum waren Mainboards früher fast immer grün?

Eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist gar nicht so leicht, denn eine einzige, eindeutige Erklärung scheint es nicht zu geben. Aber es finden sich dazu einige Theorien. Wir fassen die gängigsten für euch zusammen.

Lötstopplack

Bei der Recherche stolpern wir immer wieder über die sogenannte »Soldermask« oder »Lötstoppmaske«. Dabei wird ein Lack respektive ein Epoxidharz auf die Platine aufgetragen, das gleich mehrere Funktionen erfüllt.

So werden die Leiterbahnen aus Kupfer dadurch vor Korrosion und anderen Beschädigungen geschützt. Gleichzeitig dient es während des automatisierten Lötvorgangs in Wellenlötanlagen zum Schutz vor unerwünschten Lotbrücken, also nicht gewollten elektrischen Verbindungen zwischen Bauelementen.

Das an und für sich durchsichtige Epoxidharz soll dabei grünlich geschimmert und den Kunden gefallen haben, was im Laufe der Zeit dazu geführt habe, dass die Hersteller dem Lack Grün beimischten.

Grün für hohen Kontrast und bessere Kontrolle

Grün soll im Vergleich zu anderen Farben besonders hohen Kontrast zu Leiterbahnen und anderen Bauelementen bieten, was es bei der manuellen Bestückung und der Nachkontrolle der PCBs (»printed circuit boards«) leichter macht, etwaige Fehler zu erkennen. Gleichzeitig soll Grün die Augen weniger ermüden als beispielsweise Gelb oder Rot.

Bevor die Leiterplatten grün wurden, waren sie gelblich braun oder gar dunkelbraun. Das soll in der Fertigung jedoch zu Problemen geführt haben, die Monteure waren davon nicht begeistert. Grün sagte ihnen offenbar besser zu.

Das Militär war der Grund

Angeblich hatten militärische Standards Einfluss auf die grüne Farbe der Leiterplatten. Die traditionelle Militärfarbe ist grün, weshalb die US-Streitkräfte auf grüne Platinen bestanden haben sollen. Da die Lieferanten die Platinen dadurch in großen Stückzahlen beschafft haben und Überschüsse entstanden sein sollen, habe es sich angeboten, diese Überschüsse an andere Kunden zu verkaufen. So soll sich Grün am Ende durchgesetzt haben.

Grün als Selbstläufer

Es mag plausible Gründe gegeben haben, in der Mehrheit auf grüne Platinen zu setzen. Für die Herstellung könnte am Ende aber entscheidend gewesen sein, dass es schlicht weniger Aufwand bedeutete, Mainboards (überwiegend) in einer einzigen Farbe zu fertigen als in mehreren. Grün war vielleicht einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort - wenn man so will.

Was meint ihr? Warum waren Leiterplatten traditionell grün, habt ihr vielleicht noch weitere Erklärungen auf Lager? Schreibt es gerne in die Kommentare!