KI-Nutzung bei Mario Kart World? Nintendo meldet sich zu den Vorwürfen der Community

Mario Kart World ist zum Start der wichtigste Titel der Nintendo Switch 2.

Die Nutzung von KI in der Spiele-Entwicklung wird seit geraumer Zeit intensiv diskutiert. Zuletzt stand auch Nintendo im Verdacht, KI-generierte Bilder in Mario Kart World verwendet zu haben. Diese Vorwürfe hat das japanische Unternehmen allerdings zurückgewiesen.

Plakate aus Mario Kart World sind wohl nicht KI-generiert

Das ist passiert: Zuletzt gab es einige Aufregung rund um das am 5. Juni 2025 zusammen mit der Nintendo Switch 2 erscheinende Mario Kart World. Einige Fans hatten in einem Gameplay-Stream von Nintendo »verdächtige« Grafiken entdeckt (via Eurogamer).

Es ging dabei um eine Reihe von Werbeplakaten, die in einer großen Stadt zu sehen sind. Eines zeigt eine Hängebrücke mit merkwürdig anmutenden Linien, ein zweites einen Wolkenkratzer mit scheinbar willkürlich gesetzten Plattformen und das letzte ein Auto mit unnatürlich großen Fenstern.

Das Video haben wir hier eingebunden, die Plakate sind etwa bei 2:50 Minuten zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Einige User äußerten daher den Verdacht, dass Nintendo diese Grafiken mithilfe von KI erstellt hat. Die »Fehler« erinnern tatsächlich an KI-Bilder, bei denen Proportionen oft nicht richtig dargestellt werden oder die Anzahl von Fingern oder Ähnlichem nicht stimmt.

In einem kurzen Statement gegenüber Eurogamer hat Nintendo diese Vorwürfe allerdings zurückgewiesen:

KI-generierte Bilder wurden bei der Entwicklung von Mario Kart World nicht verwendet.

Mario Kart World ist mit seiner offenen Welt und den miteinander verbundenen Rennstrecken der wohl größte und ambitionierteste Serienteil bisher. Die Entwickler müssen also extrem viele Umgebungen mit Details füllen. Die Hilfe von KI wäre dabei sicher praktisch, wenn auch enttäuschend für viele Fans.

Der Fall zeigt, wie schwierig das Thema aktuell schon ist und in den nächsten Jahren noch werden könnte. Das Mario-Universum ist nun mal nicht für Realismus bekannt, sondern vielmehr für Fantasie und bunte Anspielungen.

Gerade bei einem solchen Stil kann es mitunter schwierig werden, KI-Bilder von »echten« zu unterscheiden.

Wie steht ihr zu KI-generierten Inhalten in Spielen?