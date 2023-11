Starke Konkurrenz für die AirPods Pro: Diese neuen In-Ears paaren extrem hochwertige Verarbeitung mit audiophilem Sound

Die Master & Dynamic MW09 gibt es in sechs Farbvarianten. Das Case gibt es auch als Kevlar-Version. (Bild: Master & Dynamic)

Mit den MW09 präsentiert Master & Dynamic, ein Hersteller für hochwertige Audiogeräte, ihre neuesten True-Wireless-Kopfhörer, die eine starke Konkurrenz zu den Apple AirPods Pro darstellen sollen.

Diese neuen Flaggschiff-Ohrhörer kombinieren ein innovatives Design aus Aluminium und Saphirglas mit verbessertem Sound und einer Reihe neuer Features.

Was ihr über die MW09 wissen müsst

Das Design der MW09 verleiht den Ohrhörern eine elegante Note. Ein hervorgehobener Kreis aus Saphirglas lässt sie optisch herausstechen, während das Gehäuse selbst aus Aluminium gefertigt ist.

Die Ladehülle ist in zwei Varianten erhältlich: Aluminium oder Kevlar. Beide Versionen können drahtlos auf einem Qi-Ladepad aufgeladen werden.

Der Klang der MW09 wird mit dynamischen Treibern aus Beryllium erzeugt, die einen Durchmesser von 11 Millimetern haben. Das soll im Vergleich zu seinen Vorgängern, dem MW08, für eine größere Klangbühne sorgen. Über die M&D-Connect-App kann der Klang mit einem Equalizer an den eigenen Geschmack angepasst werden.

Für eine starke Verbindung setzen die MW09 auf einen Qualcomm-Chip, der Bluetooth 5.4 unterstützt und zusätzlich Auracast, LC3 und vor allem aptX Lossless beherrscht. Dadurch ist es möglich, Musik in CD-Qualität ohne Verluste an die Ohrhörer zu streamen.

Die MW09 unterstützen außerdem Bluetooth-Multipoint, sodass gleichzeitig eine Verbindung zu zwei Geräten aufrechterhalten werden kann.

Dank IP54-Zertifizierung sind sie zudem gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, weshalb sie sich auch gut für Sport eignen sollten.

Die Akkulaufzeit beeindruckt: Mit aktivierter Geräuschunterdrückung halten die MW09 bis zu zwölf Stunden, ohne Geräuschunterdrückung sogar bis zu 16 Stunden. Mit Ladehülle kommen zwei vollständige Ladezyklen hinzu. Die Anrufqualität soll mittels KI verbessert werden.

Preis und Verfügbarkeit: Die Master & Dynamic MW09 werden ab dem 14. November erhältlich sein und kosten 350 Euro. Sie sind in den Farben Schwarz, Silber, Weiß, Blau, Gold und Grün erhältlich. Die Variante mit einer Ladehülle aus Kevlar statt Aluminium ist für 400 Euro erhältlich.

