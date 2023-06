Mercedes will Gespräche mit ChatGPT während der Autofahrt - und nimmt alles auf

Autos von Mercedes werden mit KI aufgemotzt.

Künstliche Intelligenz (KI), ChatGPT und Machine Learning haben inzwischen einen festen Platz in unserem Alltag eingenommen. Nun strebt Mercedes danach, auch während der Fahrt Gespräche mit ChatGPT zu ermöglichen.

Der deutsche Autohersteller hat angekündigt, seinen Sprachassistenten mit dem Sprachmodell von OpenAI zu erweitern. Jedoch gibt es einige Bedenken hinsichtlich der Gründe hinter dieser Entscheidung und Datenschutzaspekte stehen im Fokus der Diskussion.

Während der Fahrt Rezeptideen erfragen - das geht jetzt

Ab heute startet ein neues Beta-Programm für US-amerikanische Kunden von Mercedes. Es beinhaltet die Integration von ChatGPT in seinen Sprachassistenten MBUX. Um teilzunehmen, müssen Besitzer eines kompatiblen Fahrzeugs einfach »Hey Mercedes, I want to join the beta program« sagen. Das Update wird anschließend heruntergeladen.

Nach erfolgtem Update kann man wie gewohnt den Sprachassistenten mit »Hey Mercedes« aktivieren und Fragen stellen. Der Unterschied: Nun antwortet ChatGPT. Wie gewohnt erhält man so Antworten auf komplexe Fragen und die Möglichkeit, weiterführende Konversationen zu führen - mit eurem Auto.

Alle Antworten werden über Sprache ausgegeben, so dass man sich weiterhin auf die Straße konzentrieren kann. Laut Mercedes kann man so einfach während der Fahrt Interessantes über den Zielort erfahren oder - Rezeptideen erfragen (?).

Wie sinnvoll es ist, sich mit ChatGPT über Rezepte während der Fahrt zu unterhalten, muss man für sich entscheiden, jedoch gibt es außerhalb vom fragwürdigen Verwendungszweck auch Bedenken beim Datenschutz.

Mercedes gibt an, dass alle Konversationen gespeichert, anonymisiert und anschließend analysiert werden. Der Autobauer versichert, dass Datenschutz für sie allerhöchste Priorität hat und dass sie jederzeit die Hoheitsmacht über die IT-Prozesse behalten.

Mercedes hat noch nicht angekündigt wann und ob das neue Feature nach Deutschland kommt. Die Beta-Phase in den USA wurde heute gestartet. Was haltet ihr von diesem Vorhaben? Haltet ihr die Integration von ChatGPT und anderen KI-Sprachassistenten in Autos für sinnvoll? Für welche Zwecke lohnt sich das? Und was haltet ihr davon, dass Mercedes die Gespräche aufzeichnet und speichert? Schreibt es uns in die Kommentare!