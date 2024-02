Microsoft bestätigt Vorstellung eines der spannendsten neuen Windows-Features für Spieler schon im März: DirectSR

Microsoft arbeitet an einem hauseigenen Upscaling-Feature namens DirectSR.

Rund zwei Wochen nachdem ein Upscaling-Feature namens »AutoSR« erstmals in einem Vorschaubuild für Windows 11 24H2 aufgetaucht ist, macht es Microsoft offiziell: Die Entwickler arbeiten derzeit tatsächlich an einer eigenen Version der inzwischen bei allen GPU-Herstellern verbreiteten Funktion.

Auf der GDC 2024 (Game Developer Conference) am 21. März will das Unternehmen näher auf das »DirectSR« (Direct Super Resolution) getaufte Feature eingehen.

Das Wichtigste in Kürze Microsoft arbeitet an eigenem Upscaling-Feature namens DirectSR

Vorstellung auf der GDC 2024 am 21. März 2024 mit Sprechern von Microsoft, Nvidia und AMD

Microsoft verspricht einfachere Implementierung für Spieleentwickler

Noch wenige Details: In der Ankündigung auf der offiziellen GDC-Webseite hielt sich Microsoft noch mit konkreten Informationen zu DirectSR zurück. Ausschließlich eine Vorschau zum neuen Upscaling-Feature wurde bestätigt, in der wir dann wohl mehr zur Funktionsweise erfahren werden.

Microsoft selbst verspricht hier immerhin, dass es für Spieleentwickler "einfacher als je zuvor sein wird, Super-Resolution-Support über alle Windows-Geräte hinweg" zu implementieren.

Als Sprecher entsendet Microsoft Shawn Hargreaves (Direct3D Dev-Manager) und Austin Kinross (PIX Developer Lead). Auch Nvidia und AMD sind mit Vertretern auf der Präsentation an Bord, was wiederum den Schluss zulässt, dass die beiden GPU-Hersteller aktiv an der Entwicklung mitgewirkt haben

Zumindest das Namensschema deutet darauf hin, dass Microsoft sich mit DirectSR eher an der AMD-Lösung FSR (FidelityFX Super Resolution) orientiert; das Upscaling also auf Treiberebene stattfindet.

FidelityFX Super Resolution FSR 3 angekündigt: Das ist AMDs Antwort auf Nvidias DLSS 3.5 von Jusuf Hatic

Ob mit DirectSR das eingangs erwähnte AutoSR-Feature gemeint ist oder es sich hierbei um zwei verschiedene Funktionen handelt, ist indes unklar.

Auch die Zielsetzung, die Microsoft mit dieser hauseigenen Implementierung verfolgt, wurde vom Unternehmen bisher nicht öffentlich gemacht. Neben einer treiberbasierten Lösung ist auch denkbar, dass es sich um eine softwareseitige Idee handelt, mit der ein neuer Standard über alle Grafikkarten hinweg eingeführt wird.

Dass Upscaling per Softwarelösung zumindest funktionieren kann, haben wir bereits mit der Steam-App »Lossless Scaling« festgestellt:

Ebenso spannend ist die Frage nach dem KI-Einsatz: Nvidia setzt bei DLSS (Deep Learning Super Sampling) auf Künstliche Intelligenz, um die Skalierungen zu berechnen.

Mit Microsofts jüngstem Fokus auf solche KI-getriebenen Features wie der Copilot-Assistenz ist also auch hier denkbar, dass die Entwickler DirectSR mit KI mindestens unterstützen wollen.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Würdet ihr ein »Microsoft-Upscaling für alle« nutzen oder bleibt ihr bei den nativen Lösungen eurer GPU? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!