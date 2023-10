Noch 2023 will Microsoft einen eigenen KI-Chip zeigen - der Grund dafür ist Nvidia

Microsoft baut jetzt offenbar eigene KI-Chips.

Im Bereich der Gaming-Grafikkarten ist Nvidia Platzhirsch. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, in dem der Marktanteil von Team Grün noch größer ist: Mehr als 80 Prozent aller KI-GPUs stammen Schätzungen zufolge von Nvidia.

Das Problem: Die Industrie will offenbar mehr Chips haben, als Nvidia liefern kann. Der Bedarf von Firmen wie OpenAI, Meta oder Google übersteigt das Angebot.

Die Folge: Microsoft legt jetzt selbst Hand an und will schon kommenden Monat einen eigenen KI-Chip vorstellen.

Microsoft: Eigener Chip schon nächsten Monat

Was ist passiert: Der Bericht über den Chip stammt von The Information. Laut dem Artikel soll Microsoft die im kommenden Monat anstehende Entwicklerkonferenz Ignite 2023 dafür nutzen wollen, einen eigenen KI-Chip zu präsentieren.

Die bereits ausverkaufte Konferenz findet vom 14. bis 17. November in Seattle in den USA statt. Microsoft präsentiert dort mehrere Keynotes, die man unter Learn about the latest AI innovation (zu Deutsch: Erfahrt mehr über die neuesten KI-Innovationen) zusammenfasst.

Das große Ganze: Warum Microsoft einen eigenen KI-Chip in petto hat? Der Grund dafür dürfte OpenAI sein. Microsoft hat mehrere Milliarden US-Dollar in das KI-Unternehmen investiert, das unter anderem für den Sprachbot ChatGPT und die generative Bild-KI Dall-E bekannt ist. Beide kommen auch in Microsofts eigenen Produkten wie Bing oder dem Microsoft Copilot zum Einsatz.

Um die Modelle hinter den KI-Anwendungen zu trainieren, benötigt OpenAI mehrere zehntausend GPUs. Bisher stammen die vor allem von Nvidia. Der Andrang der Industrie scheint aber höher zu sein als die Kapazitäten des Unternehmens - und das wohl noch für längere Zeit, wie etwa Auftragsfertiger TSMC berichtet.

Microsofts hauseigener Chip könnte zumindest bei OpenAI für Entlastung sorgen, wenn man dank des Chips weniger stark von Nvidia als Chiplieferant abhängig ist. Der Redmonder Konzern schlägt damit einen ähnlichen Weg ein wie die Konkurrenz-Konzerne Amazon und Google. Beide Unternehmen setzen bereits auf eigene KI-Chips für ihre Anwendungen.

KI-Bilder mit Bing Microsoft lässt euch jetzt Bilder aus Texteingaben erstellen von Alexander Pensler

Was meint ihr? Ist das Vorgehen von Microsoft, auf eigene KI-Chips zu setzen, sinnvoll? Ist das Unternehmen überhaupt in der Lage, wettbewerbsfähige Chips zu produzieren? Und glaubt ihr, dass wir uns auf noch schnellere KI-Entwicklungen einstellen dürfen, wenn OpenAI und Co. nicht mehr von der aktuellen Chip-Knappheit zurückgehalten werden? Schreibt es uns in die Kommentare!