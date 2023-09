Surface im Doppelpack: Das ist Microsofts neue Hardware für unterwegs

Zwei neue Surface-Geräte hat Microsoft heute gezeigt.

Soeben hat Microsofts großes Herbst-Event stattgefunden. Dabei ging es viel um Software - aber auch neue Hardware kam nicht zu kurz. Denn neben der KI-Assistenz Copilot und dem Windows-Funktionsupdate 23H2 zeigte Microsoft auch drei neue Surface-Geräte.

Diese beinhalten die leichten Modelle Go 4 und Laptop Go und den Laptop Studio 2 für Kreative.

Das hat Microsoft darüber hinaus gezeigt:

Surface Laptop Go 3

Den Anfang macht Microsofts neuer mobiler Laptop. Der Go 3 wiegt etwa ein Kilogramm und ist ein Convertible, kann also auf Wunsch vom Laptop in ein Tablet umgebaut werden. Erscheinen soll das Notebook in vier verschiedenen Farben.

Bei der Laufzeit spricht Microsoft von etwa 15 Stunden. Gegenüber dem originalen Surface Laptop Go soll das Gerät einen ordentlichen Satz bei der Leistung getan haben. Laut Microsoft ist mit einem Mehr von bis zu 88 Prozent bei der Performance zu rechnen.

Auf der Featureseite finden sich der für ein Convertible typische Touchscreen, sowie ein in den Power-Knopf integrierter Fingerabdruckleser.

Je nach verbauter Hardware weicht auch der Preis des Laptops ab, für die Basisversion spricht Microsoft von einer UVP von 899 US-Dollar.

Neben dem Laptop Go 3 erscheint zudem auch das Surface Go 4 - allerdings nur für Business-Kunden. Das Gerät ist mit mehr als halb so leicht, kann ebenfalls als Laptop oder Tablet verwendet werden und soll gemeinsam mit einem Surface Pen verwendet werden.

Surface Laptop Studio 2

An kreative Nutzer richtet sich das zweite Produkt in Form des Laptop Studio 2. Das Convertible bietet erneut eine Reihe von Formfaktoren, zwischen denen gewechselt werden kann. Dazu gesellt sich ein magnetischer Stift, der zum Laden und Verstauen unter der Tastatur Platz findet.

Weitere Features, die Microsoft herausstellt, sind ein Slot für MicroSD-Karten, ein Akku, der den ganzen Tag hält und ein haptisches Touchpad - laut dem Hersteller das inklusivste Touchpad für Laptops bisher .

Den Bildschirm mit seinen 14,4 Zoll, 120 Hertz und HDR-Unterstützung übernimmt man offenbar direkt vom Vorgänger.

Unter der Haube befindet sich eine RTX 4000 oder eine RTX 2000 Ada für professionelle Anwendungen. Dazu kommt ein Core i7 der 13. Generation. Das soll laut Microsoft für doppelt so viel Grafikleistung sorgen, wie sie ein Macbook mit M2 Max bietet.

Der Laptop Studio 2 kann ab sofort vorbestellt werden, als Basispreis nennt Microsoft 1.999 US-Dollar. Ausgeliefert wird das Gerät dann ab dem 03. Oktober.

