Microsoft Copilot: Die große Vision für Windows könnt ihr demnächst selbst testen

Microsoft hat gerade eben eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt. Neben neuer Surface-Hardware und dem Microsoft-Update 23H2 (eigene Artikel zu beiden Vorstellungen folgen in Kürze) ging es dabei vor allem auch um Künstliche Intelligenz.

Im Zentrum der Neuankündigungen stand der Microsoft Copilot - eine neue KI-basierte Assistenz, die die in den Ruhestand geschickte Cortana ablöst und mit dem Update 23H2 für Windows 11 erscheint.

Aber auch darüber hinaus tut sich einiges im KI-Bereich für Microsoft. Wir haben die wichtigsten Neuerungen für euch zusammengefasst.

Microsoft Copilot: Die Windows-KI ist da

Wie bereits erwähnt baut der Copilot auf dem auf, was Cortana halbgar umsetzte. Die KI-Assistenz soll in vielen verschiedenen Microsoft-Apps sowie in Windows 11 ihren Platz finden und sich nicht nur per Text, sondern auch per Spracheingabe steuern lassen.

Apps, die den Copilot verwenden, sind unter anderem:

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Teams

Microsoft Edge

Bing Chat

Als Beispiele, wie der Copilot behilflich sein kann, nennt man etwa das Neuorganisieren von Dateien oder geöffneten Programmfenstern, das Zusammenfassen von Dokumenten oder das Entfernen des Hintergrundes im Snipping Tool.

Dabei kann der Copilot auf alle Anwendungen, Webseiten und Geräte zugreifen und deren Inhalte in seine Antworten und Lösungen mit einbeziehen.

Eine vollständige Liste von Funktionen und Apps, mit denen der Copilot interagiert, findet sich ein einem Blogbeitrag von Microsoft zu dem Thema.

Microsoft merkt auch an, dass der Copilot nicht auf ein Gerät beschränkt ist, sondern mit Unterstützung für eine Cross-Device-Nutzung erscheint - also über mehrere Geräte hinweg verwendet werden kann. So könne man dem Copilot etwa am Rechner mitteilen, eine bestimmte Datei auf dem verknüpften Smartphone zu finden.

Verfügbar ist der Copilot ab dem 26. September, sobald das neue Feature-Update 23H2 installiert wurde.

Microsoft Shopping: Einkaufen mit KI

Als Copilot für den Einkauf bezeichnet Microsoft-Manager Divya Kumar das neue Microsoft Shopping. Das Feature soll für Bing und Edge erscheinen und per KI beim Einkauf helfen.

Microsoft will den Mehrwert anhand des Beispiels von Fußballschuhen deutlich machen. Dabei schlägt die Shopping-KI Produkte vor, die zum individuellen Spielniveau des Käufers passen, sucht gültige Rabattaktionen heraus und listet Pro- und Kontra-Punkte für einzelne Modelle auf. Am Ende soll eine einzelne Empfehlung stehen, die die KI für die beste Wahl hält.

Microsoft: Noch mehr KI für Bing und Co.

Auch darüber hinaus entwickelt Microsoft seine KI-Funktionen weiter. So erhält die kostenlose Bild-KI Bing Image Creator ein Update auf das Modell DALL-E 3. Mit KI generierte Bilder sollen zudem ein Wasserzeichen tragen, das den Schriftzug erstellt mit KI enthält.

Der Sprachbot Bing Chat wird laut Microsoft künftig besser frühere Gespräche in seine Antworten mit einfließen lassen - wobei dieses neue Feature auf Wunsch auch abgestellt werden kann.

Was meint ihr? Auf welche Funktion des Copilots freut ihr euch am meisten? Werdet ihr den KI-Begleiter nach Release nutzen? Was haltet ihr von neuen Tools wie Microsoft Shopping, dem Image Creator oder Bing Chat? Ist das alles für euch die nächste Stufe unserer Nutzung von Computern oder am Ende doch nur Spielerei?