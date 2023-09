Windows 11 - 23H2: Das sind die sieben wichtigsten Änderungen des großen Updates

Mehr als 150 Neuerungen verspricht Microsoft mit dem Update 23H2.

In weniger als einer Woche veröffentlicht Microsoft sein nächstes großes Funktions-Update für Windows 11. Das hört auf den Namen 23H2 und steht ganz unter dem Zeichen von Künstlicher Intelligenz.

Alle Infos um den Star der Show, den Microsoft Copilot, haben wir euch in einer gesonderten News zusammengefasst.

Welche Highlights mit dem Update 23H2 sonst noch kommen, erfahrt ihr hier.

Windows 11 23H2: Das ist neu

Vielgewünschte Taskleisten-Funktion: Mit 23H2 können mehrere Fenster desselben Programms als nicht gruppiert nebeneinander angezeigt werden.

Neuer Datei-Explorer und Startseite: Microsoft verpasst diesen zentralen Elementen von Windows 11 einen neuen Anstrich und bringt vielgewünschte Features.

Stärkere Paint-App: Mit 23H2 bekommt Paint aber eine Reihe von Feature-Updates. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, mit einem Klick Objekte freizustellen und den Hintergrund per KI verschwinden zu lassen.

Entpacken ohne externe Programme: Ab diesem Update braucht ihr keine Drittanbieter-Programme mehr, um .rar, .7zip und eine Reihe weiterer Datentypen zu entpacken.

Backup-App: Bibliotheken, Apps und Einstellungen lassen sich über die neue App in OneDrive sichern.

Home-Seite für Einstellungen: Öffnet man die Einstellungen, gelangt man nun auf eine Übersichtsseite, auf der sich die zuletzt getätigten Einstellungen finden lassen.

Neben diesen Änderungen soll sich noch eine ganze Reihe weiterer Dinge ändern. Microsoft selbst spricht von etwa 150 neuen Features in dem Update - wobei nicht jedes davon weltbewegend sein dürfte.

Wie üblich könnt ihr das Update nach Release am 27. September im entsprechenden Bereich der Einstellungen anstoßen. Drückt dazu die Tastenkombination [Win] + [I] und begebt euch dann in den Bereich Windows Update .

Dort solltet ihr die neue Version finden und die Installation anstoßen können. Nach einem Neustart des Systems ist 23H2 dann auf eurem Rechner installiert.

Auch Intel und Amazon haben diese Woche ihre großen Präsentationen gehalten:

Jetzt seid ihr an der Reihe! Welches neue Feature des Updates 23H2 ist euer Highlight des Abends? Werdet ihr euch das Update gleich zum Release holen oder erst einmal abwarten, ob alles sauber läuft? Welche Funktion hättet ihr euch als Teil der neuen Version noch gewünscht? Und was ist eure Meinung zu dem neuen Copilot? Schreibt es uns in die Kommentare!