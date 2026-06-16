Mini-PCs haben mich in 18 Jahren PC-Gaming nie interessiert, doch dieser Build ist ein Kunstwerk

Ich hätte mich früher mit SFF-PCs auseinandersetzen sollen. (Bildquelle: Reddit – DonGibon87)

Ich beschäftige mich mittlerweile seit rund 18 Jahren mit Gaming-PCs und habe selbst mit einem »Gaming«-Laptop begonnen, auf dem Windows Vista installiert war und der bei Bosskämpfen in der Eiskronenzitadelle in WoW auf maximal 12 FPS kam.

Seither habe ich einiges dazugelernt und ausprobiert, doch Mini-PCs beziehungsweise Small-Form-Factor-PCs (SFF) haben mich nie so wirklich interessiert.

Beim Scrollen durch Reddit bin ich allerdings auf einen Build gestoßen, den ich so noch nie gesehen habe: Er hat kein (äußeres) Gehäuse und sieht doch schnieke aus.

Jan Stahnke Seit August 2022 ist Jan ein Teil der Tech-Nerds von Gamestar Tech. Nach drei Jahren Ausbildung zum Informatikkaufmann hat er Informatik – Game Engineering studiert, bis er, drei Semester später, festgestellt hat, dass er doch lieber berichtet als entwickelt. Nach einem drei-jährigen Exkurs als Radiomoderator und Redakteur, schreibt er jetzt über KI, PC Gaming und alles was das Tech-Herz begehrt.

SFF, aber mach es nackt!

Der Nutzer DonGibon87 hat im Subreddit SFFPC seinen Build gezeigt und gleich dazu seine Hardware verraten:

Netzteil (Power Supply): Corsair SF Series SF1000 (1000W SFX)

Corsair SF Series SF1000 (1000W SFX) CPU : AMD Ryzen 7 9800 X3D

: AMD Ryzen 7 9800 X3D Mainboard: ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi

ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock TF 2

be quiet! Dark Rock TF 2 Grafikkarte (GPU): Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC Edition

Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core OC Edition SSD / M.2 Speicher: Corsair Force Series MP600 NVMe PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (500GB)

Corsair Force Series MP600 NVMe PCIe Gen4 x4 M.2 SSD (500GB) Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance DDR5 Memory for AMD (32GB)

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Das Besondere an dem Build: das Gehäuse, das nicht wie ein Gehäuse aussieht. Der Erschaffer des PCs erwähnt es nicht direkt, doch es müsste sich um ein XTIA Xproto-N handeln.

Da ich mich nie viel mit SFF auseinandergesetzt habe, sah ich das außergewöhnliche Gehäuse zum ersten Mal und musste es euch zeigen.

Auch schön: In SFF sind Flachbandkabel normal, doch DonGibon87 hat sie in diesem Fall genutzt, um die USB-Ports per Verlängerung unter das Gehäuse zu verlagern. Das ist eine richtig schöne Lösung für einen schicken Build, wie ich finde.

Bleibt nur eine Frage: Will ich mir in Zukunft nun auch einen Mini-PC bauen?

Der Verfasser des Beitrags schreibt, dass er bis 3 Uhr morgens wach war und das Kabelmanagement Geduld gefordert hat.

Das wird für mich persönlich wahrscheinlich die größte Hürde. Was Kabelmanagement angeht, bleibe ich ein Verweigerer. Deswegen nutze ich auch Zwei-Kammer-Gehäuse bei großen PCs. Ihr versteht.

Wie gefällt euch dieser SFF-PC? Gibt er euch genauso viel wie mir? Und wie handhabt ihr euer Kabelmanagement? Habt ihr schon Erfahrungen mit SFF-PCs gemacht? Habt ihr Tipps für mich, falls ich in Zukunft tiefer in das Thema einsteigen will? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!