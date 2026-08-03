Darth Vader überbringt die News persönlich: D&D bekommt eine offizielle Star-Wars-Erweiterung

Darth Vader lässt die Würfel fallen und spielt wohl bald DnD. Bildrechte: Disney.

Bei der großen Keynote während der Gen Con in Indianapolis hat Wizards of the Coast haufenweise Neuigkeiten rund um Dungeons & Dragons präsentiert. Über einige davon haben wir ja bereits geschrieben. Das große Highlight gab es aber erst ganz am Ende der Show!

Dort wurde nämlich enthüllt, was es mit der sogenannten Season of Rebellion auf sich hat. Diese Content-Phase ist für Ende 2027 geplant und dreht sich größtenteils um ... Star Wars! Um das zu enthüllen, hat der Pen&Paper-Verlag sogar Darth Vader auf die Bühne gebeten. Der Lord der Sith hat dann zwar nur ein wenig bedrohlich dort gestanden, aber immerhin!

Die Kollaboration mit Star Wars ist nur eine von vielen, mit denen Fans von DnD in Zukunft häufiger rechnen können.

1:25 Warlock: Das große neue Dungeons&Dragons-Spiel kündigt sich unter Metal-Begleitung von Tool für 2027 an

Autoplay

Star-Wars-Rollenspiele? Das ist nicht neu!

Noch sind keine konkreten Details zu der offiziellen Regelerweiterung bekannt, wir wissen nur, dass es kommen soll. Da es sich um ein Modul für DnD 5.5 handelt, wird sich an der Regelgrundlage wohl wenig ändern. Ihr spielt nach den ganz normalen DnD-Regeln von 2024. Also es wird Klassen geben, die eure Fähigkeiten definieren, verschiedene Spezies für einzigartige Boni und ein durchaus fluffiges Kampfsystem. Typisch Dungeons & Dragons halt!

Daher lohnt sich DnD Star Wars wohl auch vor allem für die Leute, die nicht prompt auf ein anderes Regelsystem wechseln wollen. Falls ihr einfach nur Star Wars als Tischrollenspiel erleben wollt, könnt ihr das auch jetzt schon. Star Wars war schon immer ein beliebtes Universum für Rollenspiele. Erst kürzlich haben wir darüber in einem Podcast gesprochen.

Drei große offizielle Rollenspiele gibt es für Star Wars. Das allererste war sogar unheimlich wichtig, um das Universum, wie wir es kennen, zu erschaffen. Wenn ihr das aktuellste Star-Wars-Rollenspiel spielen wollt, dann findet ihr dazu Regelbücher etwa bei Asmodee.

Übrigens könnt ihr theoretisch sogar jetzt schon Star Wars mit DnD-Regeln spielen! DnD hat eine offene Spielizenz, die jeder für eigene Inhalte nutzen kann. Zu Star Wars wurden natürlich längst Regelvorlagen von Fans erstellt.

Eine neue DnD-Ära bricht an

Dass DnD jetzt gemeinsame Sache mit Star Wars macht, ist nur konsequent. Wizards of the Coast versucht derzeit, das Rollenspiel in ein Service-Game umzumodeln, und nimmt sich dabei Videospiele zum Vorbild – aber auch etwa Magic: The Gathering, das ja ebenfalls zu Wizards of the Coast gehört.

Das Ziel ist es, mehr Leute langfristig an DnD und seine Plattformen zu binden. Dafür setzt der Verlag neuerdings auf ein Season-Modell. Die erste Season war die Season of Horror, danach sind die Season of Magic und die Season of Champions geplant.

Das ist die aktuelle Roadmap für neue Inhalte rund um Dungeons & Dragons.

Abwechselnd werden dabei klassische DnD-Welten und Crossover-Welten mit Inhalten versorgt. In der Season of Survival dreht sich etwa alles um das brutale Dark-Sun-Universum, in der Season of Champions jedoch um World of Warcraft.

Wie bei Magic: The Gathering haben solche Crossovers jetzt auch einen eigenen Namen bekommen. Universe Beyond werden alle Kooperationen genannt, in denen sich DnD mit anderen Welten vereinigt. Das bedeutet, dass DnD wie auch Magic in Zukunft regelmäßig solche Crossover plant.

Magic ist schon Kooperationen mit Marvel, Avatar: The Last Airbender, Final Fantasy, Ninja Turtles oder Star Trek eingegangen. Die Chancen stehen hoch, dass Wizards of the Coast ähnliche Kooperationen bald auch bei DnD umsetzt.