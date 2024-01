MSI zeigt Teaser zu neuem Handheld-PC: nicht mal 24 Stunden später wird er geleakt

Das Drachenlogo auf der Rückseite des neuen PC-Handhelds. (Bild: MSI)

Update 05.01.2024 14:00 Uhr: Kaum haben wir die News zum Teaser getippt und veröffentlicht, offenbart ein Leak, wie der Handheld aussehen wird, wie er heißt und welche Specs er haben wird. Der Handheld wird MSI Claw heißen und in der Tat einen Intel-Chip verwenden. Über Geekbench erfahren wir, dass der Intel Core Ultra 7 155H zum Einsatz kommen wird, welcher 16 Kerne und 22 Threads besitzt. Die integrierte Grafik wird die Arc-Alchemist-Architektur verwenden und 8 Xe-Kerne mit einem Boost-Takt von 2,25 GHz haben. Außerdem werden der MSI Claw 32 GByte Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen. Es ist allerdings möglich, dass es auch Varianten mit weniger RAM geben könnte. Die Tasten und Joysticks erinnern sehr stark an den Xbox-Controller. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt

Ursprüngliche Meldung: PC-Gaming fern des Schreibtisches: Wofür früher ein unhandlicher Gaming-Laptop notwendig war, ist heute dank Steam Deck und Co. deutlich komfortabler geworden. Und seit letztes Jahr die beiden namhaften Hardware-Hersteller Asus und Lenovo in den Markt eingestiegen sind, gibt es dort auch Auswahl.

Jetzt will MSI ein Stück vom Kuchen abhaben und veröffentlicht ein Video zum ersten eigenen PC-Handheld.

Das Jahr des Drachen steht bevor - auch bei MSI

Auf Instagram veröffentlichte MSI ein kurzes Teaser-Video mit der Beschreibung: Eine neue Art des MSI-Drachen kommt. Haltet euch fest und seid bereit. . Das Video zeigt offensichtlich einen PC-Handheld - der erste des Unternehmens.

Indem man den Frame, in dem das Gerät sichtbar ist, aufhellt, kommen ein paar Details und die Form des Handhelds zum Vorschein. (Bild: MSI)

Das Aussehen: Das Video offenbart nicht viel, aber wir können erste Details extrahieren. Der Handheld wird ein asymmetrisches Joystick-Layout verwenden, wie man es vom Asus Rog Ally oder Lenovo Legion Go kennt.

Weil es ein PC-Gaming-Produkt ist, darf natürlich die RGB-Beleuchtung nicht fehlen: Die Sticks besitzen leuchtende Ringe.

Auf der Rückseite befindet sich prominent das Drachen-Emblem von MSI. Ansonsten zeigt MSI nur noch ein paar Nahaufnahmen der Kühleröffnungen.

Intel könnte involviert sein: Besondere Aufmerksamkeit erregt die Reaktion des X-Accounts von Intel auf den Teaser.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die drei nachdenklichen Emojis deuten darauf hin, dass der MSI-Handheld in Zusammenarbeit mit Intel entstanden ist und er somit der erste mit einer Core-Ultra-CPU sein könnte.

Die vermeintlich größten Konkurrenten des neuen MSI-Handheld sind der Asus ROG Ally und der Lenovo Legion Go - beide setzen auf den AMD Ryzen Z1 Extreme. Auch die Steam Deck-APU stammt aus dem Hause AMD.

Abseits der CPU-Wahl ist noch nicht bekannt, wie MSI sich von seinen Kontrahenten abheben will.

Der Asus Rog Ally kann zum Beispiel mit einem besonders leisen Betrieb und geringem Gewicht punkten. Der Lenovo Legion Go besitzt abnehmbare Controller und ein großes 9-Zoll-Display. Das Steam Deck OLED ist günstig, einfach in der Bedienung und besitzt einen fantastischen Bildschirm.

Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die CES 2024 - dann erfahren wir mehr über den ersten MSI PC-Handheld.

Was sind eure Erwartungen an den PC-Handheld von MSI? Welche Features und Funktionen wünscht ihr euch für diesen? Und was haltet ihr davon, dass er womöglich mit einer Intel-CPU ausgestattet sein wird? Schreibt es uns in die Kommentare!