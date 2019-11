Muschel-Smartphone - Samsung teasert quer gefaltetes Handy an

Dass Samsung seine Falt-Technik vom Galaxy Fold trotz einiger Rückschläge nicht gleich über den Haufen wirft, war klar. Das Konzept beim nächsten Modell könnte aber stärker vom ersten Galaxy Fold abweichen als vielleicht zu erwarten war.

Auf der jährlichen Entwickler-Konferenz SDC19 teaserte das Unternehmen ein neues vertikal gefaltetes Smartphone an. Während bei den ersten Modellen dieser Art wie dem Motorola Razr noch der obere Teil das Display enthielt und der untere nur die Telefontasten, wird bei dem Prototypen von Samsung das Display in der Mitte gefaltet.

Ein ähnliches Design wird auch für eine mögliche Neuauflage des Razr-Smartphones vermutet, die bereits in Kürze vorgestellt werden könnte und noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Aus offiziellen Kreisen von Samsung heißt es, die Firma habe lediglich verschiedene Konzepte als Teil der allgemeinen Arbeit an faltbaren Geräten untersucht. Eine Demo auf Twitter vermittelt aber bereits recht gute Eindrücke von dem Konzept.

Attendees of #SDC19 got a sneak peek at a brand new form factor Samsung is exploring for the foldable category of devices. #SamsungEvent pic.twitter.com/rGtpvNj0SJ